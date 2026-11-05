Consensos económicos: Ulpiano Suárez y una actividad con Cornejo con miras al 2027

Ulpiano Suarez estuvo presente en la presentación del documento “Consensos Económicos para la Mendoza que Viene”, realizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza, en un encuentro que reunió a economistas, investigadores y referentes de distintos sectores políticos y académicos.

La actividad contó también con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, legisladores provinciales, diputados y senadores, además de intendentes y autoridades municipales de distintos departamentos de la provincia, quienes participaron de este espacio de intercambio y reflexión sobre los principales desafíos económicos y productivos de la provincia.

La carrera al 2027

“Se ha hecho un gran trabajo durante meses de especialistas, economistas, para presentar esto que han denominado los consensos económicos para la Mendoza que viene, para el futuro de Mendoza. Hay representantes de distintos espacios políticos, de la academia, trabajando en un objetivo común, que es lograr diez puntos de acuerdo en lo que tenemos que enfocarnos para la etapa que viene en Mendoza, que es a partir del orden, del equilibrio fiscal que se ha destacado como punto de partida”, destacó Ulpiano Suarez.

Remarcó que “los nuevos desafíos son crecimiento, desarrollo, competitividad, empleo, mejores salarios. La verdad que esto es un aporte valiosísimo para quienes queremos conducir los destinos de la provincia a partir del 2027″.

“Y obviamente a estos consensos económicos hay que dotarlo de los consensos sociales y políticos. Esto va a requerir de mucha apertura, de mucho diálogo por parte de la dirigencia política para que estos consensos económicos realmente sean herramientas transformadoras de la actividad económica y generen progreso, crecimiento y desarrollo”, agregó.

Ulpiano Suárez volvió a decir que quiere ser el próximo gobernador de Mendoza por lo que calificó el aporte como “valioso“ dado que “hay muchas herramientas que nosotros ya estamos implementando en la Ciudad. Y mucho para tomar de lo que se ha planteado aquí, municipios más ágiles que simplifiquen la llegada de inversiones, la apertura de comercios que bajen la presión tributaria”.

Tres meses de trabajo

La iniciativa es el resultado de tres meses de trabajo de una Mesa de Consensos Económicos, integrada por profesionales de diferentes espacios, con el objetivo de elaborar propuestas técnicas que contribuyan al desarrollo de la provincia y permitan construir acuerdos de largo plazo, más allá de los ciclos electorales.

El documento plantea una agenda de trabajo centrada en la promoción de la inversión privada, la competitividad, la eficiencia del Estado, el desarrollo de infraestructura estratégica, el acceso al financiamiento productivo, la generación de empleo de calidad y el crecimiento de las exportaciones. También incorpora desafíos vinculados con la transformación de los sectores productivos, la incorporación de tecnología, la disponibilidad de agua y la sostenibilidad ambiental.