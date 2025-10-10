Search
Instagram Facebook Twitter
ciudad
CIUDAD DE MENDOZA

Conocé la agenda de talleres de octubre en los coworking de la ciudad

La Municipalidad de Mendoza lanza una nueva agenda mensual con talleres en sus espacios de coworking: animación, dibujo, macramé y más.

La Ciudad de Mendoza invita a la comunidad a participar en actividades que promueven el crecimiento personal, profesional y laboral. Para ello, ofrece sus instalaciones para que profesionales y organizadores desarrollen talleres y propuestas diversas.

Los coworking son espacios de trabajo compartido pensados para emprendedores, independientes, organizaciones y empresas que buscan colaborar con flexibilidad. Desde principios de este año, el área de Atención y Cercanía abrió una convocatoria para recibir propuestas temáticas variadas. Con eso, cada mes se arma un cronograma con capacitaciones, actividades recreativas y oportunidades para aprender nuevas herramientas.

Uno de los espacios disponibles es el coworking de la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler). Allí se busca fomentar la productividad, el networking y el intercambio entre los participantes. El municipio facilita el lugar y la difusión, mientras que los talleristas se encargan de la gestión y la organización local.

Agenda de octubre en el Coworking de Casa Central

  1. Taller Anime & Manga: El arte de dibujar desde oriente
    • Fecha de inicio: martes 14/10
    • Horario: 15:00 a 16:30
    • Descripción: desde trazos básicos hasta composición, narrativa gráfica y expresiones; para principiantes y quienes ya dibujan.
    • Costo: $10.000 por clase
  2. Taller (Re)Descubriendo a Borges
    • Inicia: martes 14/10 (8 encuentros)
    • Hora: 17:30
    • Descripción: recorrido por cuentos de Borges, con enfoque claro y accesible.
    • Costo: $8.000
  3. Kuren, Taller de Origami
    • Todos los jueves
    • Hora: 15:00 a 16:30
    • Descripción: estimular paciencia, memoria y concentración; materiales incluidos (opcional traer los propios).
    • Tarifas: $5.000 por clase por persona; promo: $8.000 para dos; mensual: $18.000 (promo: $27.000)
  4. Taller de dibujo
    • Todos los miércoles
    • Horario: 17:00 a 19:00
    • Dirigido a: jóvenes desde 15 años y adultos, con o sin experiencia
    • Metodología: basado en el método de Betty Edwards combinado con la experiencia del profesor Pablo Rojas
    • Costo mensual: $40.000
    • Inscripciones por WhatsApp: 2613407014
  5. Taller de Macramé – Co&Deco
    • Fecha: jueves 16/10
    • Hora: 17:00
    • Descripción: aprendizaje de nudos básicos y elaboración de un proyecto decorativo
    • Costo: $20.000 (cupo limitado, requiere reserva previa)
    • Inscripciones: Josefina – Co&Deco al 261 596 4174
  6. Taller de Mediación Escolar
    • Fecha: 25/10
    • Hora: 10:00
    • Dirigido a docentes y equipos educativos
    • Objetivo: ofrecer herramientas para prevenir y resolver conflictos en el ámbito escolar
  7. “Volvé a sentirte vos”
    • Fecha: 17/10
    • Hora: 17:00 a 19:00
    • Dirigido a mujeres en perimenopausia o menopausia
    • Descripción: charla gratuita sobre bienestar corporal, recuperación de energía y transformación personal
    • Actividad sin costo; reserva previa al 261 6626785 (Laura Citón)
  8. Taller “Mentalidad de Crecimiento emprendiendo”
    • Inicio: 31/10
    • Hora: 17:45
    • Descripción: claves interactivas para crear una mentalidad de crecimiento aplicable al emprendimiento
    • Cupo: 30; sin costo
    • Inscripción previa: +54 9 2615 09-7240 (Dali)
Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Actividades en el Centro de Atención Municipal – Cuarta Sección

  1. Estimulación cognitiva para adultos
    • Todos los lunes, 15:30
    • Lugar: Av. San Martín 2981 (entre Gobernador González y Fray Mamerto Esquiú)
    • Objetivos: mejorar funciones cognitivas, retrasar el deterioro, fortalecer autonomía y autoestima
    • Costo: $10.000
    • Inscripciones: 261-6524116 (Francisco Ruiz)
  2. Clases de portugués – Nuevo grupo I
    • Inicio: viernes 17/10, 14:00
    • Jóvenes y adultos; modalidad presencial y/o virtual
    • Costo: $13.000 por semana / $50.000 por mes
    • Inscripciones: 261-339448 (Erica Contreras)
  3. Curso de inglés para viajar – Nivel B1
    • Inicio: jueves 30/10
    • Dos horarios: mañana (10:00) y tarde (16:00); clases los martes y jueves
    • Contenido: situaciones de viaje, aeropuerto, alojamiento, resolución de imprevistos, diálogos
    • Método: recursos multimedia, juegos, role play ni experiencia previa necesaria
  4. Curso básico de Excel
    • Inicio: viernes 31/10, 16:00
    • Duración: 8 encuentros de 1h30 cada uno
    • Contenidos: gestión de hojas, fórmulas, gráficos, ordenamiento de datos
    • Costo por clase: $10.000; pack de 4 clases: $36.000
    • Es necesario contar con notebook y recomendación de Excel 2016 o superior
    • Inscripciones: formulario en línea

ETIQUETAS:

Ciudad de Mendozaactividadesemprendedorescoworkingcrecimiento personalcrecimiento profesionalcrecimiento laboral

+ Noticias

IPV

Crédito “Construyo Mi Casa”: cuánto hay que ganar en Mendoza para acceder al programa

Por: Redacción NDI

En redes

Sagasti impulsa el debate sobre ludopatía digital: “Hablar de juego responsable es hablar de salud mental”

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Conocé la agenda de talleres de octubre en los coworking de la ciudad

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

PAMI ampliará una prestación esencial para jubilados desde octubre

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA

Las Casas Abiertas: el Fader proyectará Quinografía

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Netflix: la temporada 2 de “Respira” llega en octubre

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter