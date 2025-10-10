Conocé la agenda de talleres de octubre en los coworking de la ciudad

La Ciudad de Mendoza invita a la comunidad a participar en actividades que promueven el crecimiento personal, profesional y laboral. Para ello, ofrece sus instalaciones para que profesionales y organizadores desarrollen talleres y propuestas diversas.
Los coworking son espacios de trabajo compartido pensados para emprendedores, independientes, organizaciones y empresas que buscan colaborar con flexibilidad. Desde principios de este año, el área de Atención y Cercanía abrió una convocatoria para recibir propuestas temáticas variadas. Con eso, cada mes se arma un cronograma con capacitaciones, actividades recreativas y oportunidades para aprender nuevas herramientas.
Uno de los espacios disponibles es el coworking de la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler). Allí se busca fomentar la productividad, el networking y el intercambio entre los participantes. El municipio facilita el lugar y la difusión, mientras que los talleristas se encargan de la gestión y la organización local.
Agenda de octubre en el Coworking de Casa Central
- Taller Anime & Manga: El arte de dibujar desde oriente
- Fecha de inicio: martes 14/10
- Horario: 15:00 a 16:30
- Descripción: desde trazos básicos hasta composición, narrativa gráfica y expresiones; para principiantes y quienes ya dibujan.
- Costo: $10.000 por clase
- Taller (Re)Descubriendo a Borges
- Inicia: martes 14/10 (8 encuentros)
- Hora: 17:30
- Descripción: recorrido por cuentos de Borges, con enfoque claro y accesible.
- Costo: $8.000
- Kuren, Taller de Origami
- Todos los jueves
- Hora: 15:00 a 16:30
- Descripción: estimular paciencia, memoria y concentración; materiales incluidos (opcional traer los propios).
- Tarifas: $5.000 por clase por persona; promo: $8.000 para dos; mensual: $18.000 (promo: $27.000)
- Taller de dibujo
- Todos los miércoles
- Horario: 17:00 a 19:00
- Dirigido a: jóvenes desde 15 años y adultos, con o sin experiencia
- Metodología: basado en el método de Betty Edwards combinado con la experiencia del profesor Pablo Rojas
- Costo mensual: $40.000
- Inscripciones por WhatsApp: 2613407014
- Taller de Macramé – Co&Deco
- Fecha: jueves 16/10
- Hora: 17:00
- Descripción: aprendizaje de nudos básicos y elaboración de un proyecto decorativo
- Costo: $20.000 (cupo limitado, requiere reserva previa)
- Inscripciones: Josefina – Co&Deco al 261 596 4174
- Taller de Mediación Escolar
- Fecha: 25/10
- Hora: 10:00
- Dirigido a docentes y equipos educativos
- Objetivo: ofrecer herramientas para prevenir y resolver conflictos en el ámbito escolar
- “Volvé a sentirte vos”
- Fecha: 17/10
- Hora: 17:00 a 19:00
- Dirigido a mujeres en perimenopausia o menopausia
- Descripción: charla gratuita sobre bienestar corporal, recuperación de energía y transformación personal
- Actividad sin costo; reserva previa al 261 6626785 (Laura Citón)
- Taller “Mentalidad de Crecimiento emprendiendo”
- Inicio: 31/10
- Hora: 17:45
- Descripción: claves interactivas para crear una mentalidad de crecimiento aplicable al emprendimiento
- Cupo: 30; sin costo
- Inscripción previa: +54 9 2615 09-7240 (Dali)
Actividades en el Centro de Atención Municipal – Cuarta Sección
- Estimulación cognitiva para adultos
- Todos los lunes, 15:30
- Lugar: Av. San Martín 2981 (entre Gobernador González y Fray Mamerto Esquiú)
- Objetivos: mejorar funciones cognitivas, retrasar el deterioro, fortalecer autonomía y autoestima
- Costo: $10.000
- Inscripciones: 261-6524116 (Francisco Ruiz)
- Clases de portugués – Nuevo grupo I
- Inicio: viernes 17/10, 14:00
- Jóvenes y adultos; modalidad presencial y/o virtual
- Costo: $13.000 por semana / $50.000 por mes
- Inscripciones: 261-339448 (Erica Contreras)
- Curso de inglés para viajar – Nivel B1
- Inicio: jueves 30/10
- Dos horarios: mañana (10:00) y tarde (16:00); clases los martes y jueves
- Contenido: situaciones de viaje, aeropuerto, alojamiento, resolución de imprevistos, diálogos
- Método: recursos multimedia, juegos, role play ni experiencia previa necesaria
- Curso básico de Excel
- Inicio: viernes 31/10, 16:00
- Duración: 8 encuentros de 1h30 cada uno
- Contenidos: gestión de hojas, fórmulas, gráficos, ordenamiento de datos
- Costo por clase: $10.000; pack de 4 clases: $36.000
- Es necesario contar con notebook y recomendación de Excel 2016 o superior
- Inscripciones: formulario en línea