Conocé la agenda de talleres de octubre en los coworking de la ciudad

La Ciudad de Mendoza invita a la comunidad a participar en actividades que promueven el crecimiento personal, profesional y laboral. Para ello, ofrece sus instalaciones para que profesionales y organizadores desarrollen talleres y propuestas diversas.

Los coworking son espacios de trabajo compartido pensados para emprendedores, independientes, organizaciones y empresas que buscan colaborar con flexibilidad. Desde principios de este año, el área de Atención y Cercanía abrió una convocatoria para recibir propuestas temáticas variadas. Con eso, cada mes se arma un cronograma con capacitaciones, actividades recreativas y oportunidades para aprender nuevas herramientas.

Uno de los espacios disponibles es el coworking de la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler). Allí se busca fomentar la productividad, el networking y el intercambio entre los participantes. El municipio facilita el lugar y la difusión, mientras que los talleristas se encargan de la gestión y la organización local.

Agenda de octubre en el Coworking de Casa Central

Taller Anime & Manga: El arte de dibujar desde oriente Fecha de inicio: martes 14/10

Horario: 15:00 a 16:30

Descripción: desde trazos básicos hasta composición, narrativa gráfica y expresiones; para principiantes y quienes ya dibujan.

Costo: $10.000 por clase Taller (Re)Descubriendo a Borges Inicia: martes 14/10 (8 encuentros)

Hora: 17:30

Descripción: recorrido por cuentos de Borges, con enfoque claro y accesible.

Costo: $8.000 Kuren, Taller de Origami Todos los jueves

Hora: 15:00 a 16:30

Descripción: estimular paciencia, memoria y concentración; materiales incluidos (opcional traer los propios).

Tarifas: $5.000 por clase por persona; promo: $8.000 para dos; mensual: $18.000 (promo: $27.000) Taller de dibujo Todos los miércoles

Horario: 17:00 a 19:00

Dirigido a: jóvenes desde 15 años y adultos, con o sin experiencia

Metodología: basado en el método de Betty Edwards combinado con la experiencia del profesor Pablo Rojas

Costo mensual: $40.000

Inscripciones por WhatsApp: 2613407014 Taller de Macramé – Co&Deco Fecha: jueves 16/10

Hora: 17:00

Descripción: aprendizaje de nudos básicos y elaboración de un proyecto decorativo

Costo: $20.000 (cupo limitado, requiere reserva previa)

Inscripciones: Josefina – Co&Deco al 261 596 4174 Taller de Mediación Escolar Fecha: 25/10

Hora: 10:00

Dirigido a docentes y equipos educativos

Objetivo: ofrecer herramientas para prevenir y resolver conflictos en el ámbito escolar “Volvé a sentirte vos” Fecha: 17/10

Hora: 17:00 a 19:00

Dirigido a mujeres en perimenopausia o menopausia

Descripción: charla gratuita sobre bienestar corporal, recuperación de energía y transformación personal

Actividad sin costo; reserva previa al 261 6626785 (Laura Citón) Taller “Mentalidad de Crecimiento emprendiendo” Inicio: 31/10

Hora: 17:45

Descripción: claves interactivas para crear una mentalidad de crecimiento aplicable al emprendimiento

Cupo: 30; sin costo

Inscripción previa: +54 9 2615 09-7240 (Dali)

Actividades en el Centro de Atención Municipal – Cuarta Sección