Conocé la agenda de noviembre de los coworkings de la Ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presentó la agenda de noviembre para sus espacios de coworking, con el objetivo de impulsar el desarrollo personal y profesional de los vecinos. Estos lugares buscan fomentar la colaboración, el aprendizaje y la innovación. Además, se anunció la apertura de un nuevo espacio en la Cuarta Sección, ubicado en San Martín 2981.
Principales propuestas del mes
- Taller “Finanzas personales e inversiones en la bolsa (nivel inicial)”
Fechas: 10, 17 y 24 de noviembre, de 17 a 19 h.
Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza.
Costo: $65.000.
Inscripciones al WhatsApp 2616080555.
- Taller de Dibujo
Clases: todos los miércoles de 17 a 19 h.
Dirigido a jóvenes y adultos, con o sin experiencia.
Costo: $40.000 mensuales.
Inscripciones al WhatsApp 2613407014.
- Taller Kuren de Origami
Clases: jueves de 15 a 16:30 h.
Costo: $5.000 por clase o $18.000 por mes (descuentos para dos personas).
- Taller gratuito “Volvé a sentirte vos”
Fecha: viernes 28 de noviembre, de 17 a 19 h.
Destinado a mujeres en perimenopausia o menopausia, busca promover el bienestar y la reconexión con el cuerpo.