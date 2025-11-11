Search
Conocé la agenda de noviembre de los coworkings de la Ciudad

El municipio ofrece nuevas propuestas de talleres y capacitaciones en sus espacios de coworking. Conocé cada una.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza presentó la agenda de noviembre para sus espacios de coworking, con el objetivo de impulsar el desarrollo personal y profesional de los vecinos. Estos lugares buscan fomentar la colaboración, el aprendizaje y la innovación. Además, se anunció la apertura de un nuevo espacio en la Cuarta Sección, ubicado en San Martín 2981.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Principales propuestas del mes

  • Taller “Finanzas personales e inversiones en la bolsa (nivel inicial)”
    Fechas: 10, 17 y 24 de noviembre, de 17 a 19 h.
    Lugar: Coworking Ciudad de Mendoza.
    Costo: $65.000.
    Inscripciones al WhatsApp 2616080555.
  • Taller de Dibujo
    Clases: todos los miércoles de 17 a 19 h.
    Dirigido a jóvenes y adultos, con o sin experiencia.
    Costo: $40.000 mensuales.
    Inscripciones al WhatsApp 2613407014.
  • Taller Kuren de Origami
    Clases: jueves de 15 a 16:30 h.
    Costo: $5.000 por clase o $18.000 por mes (descuentos para dos personas).
  • Taller gratuito “Volvé a sentirte vos”
    Fecha: viernes 28 de noviembre, de 17 a 19 h.
    Destinado a mujeres en perimenopausia o menopausia, busca promover el bienestar y la reconexión con el cuerpo.

