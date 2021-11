La provincia de Mendoza ofrece una variada agenda de actividades para turistas y público local. En la nota, los recomendados. Vas a encontrar alternativas para todos los gustos y bolsillos.

Teatro, música y artes visuales integran las alternativas de los espacios culturales dependientes del Gobierno de Mendoza. Además, en materia turística, se destaca la Semana del Vino Argentino, con un programa con menús especiales, promociones, descuentos y el relanzamiento del programa “Me lo llevo a casa”.



Viernes 26



Orquesta Filarmónica de Mendoza en concierto



En el marco de la Temporada 2021, la orquesta provincial se presentará bajo la batuta del director invitado Javier Más y el solista invitado Daniel Crespo en trompeta. Será el viernes 26, a las 21, en el Teatro Independencia ubicado en calle Chile y Espejo de Ciudad.



La Orquesta Filarmónica de Mendoza interpretará el Concierto para trompeta BWV 972 (after Vivaldi), de J. Sebastian Bach; Pasodoble para trompeta y orquesta de cuerdas, con la participación de Crespo, y la Suite del ballet Pulcinella, de Stravinsky.



Las entradas generales tienen un costo de $300 y están disponibles en la boletería del Teatro Independencia de martes a viernes de 18 a 21 o en www.entradaweb.com.ar.



Amigas desgraciadas



El viernes 26, a las 21.30, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, de calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.



Bajo la dirección de Julieta Gentile, se presentará esta comedia de Hugo Daniel Marcos. Actúan Flavio Villalobos, Diego Flores, Alfredo Gálvez, Sergio Kartajena Sotelo y Gustavo Cano.



Las entradas generales valen $ 500 y ya están a la venta. en www.entradaweb.com.ar.



Feria del Vino Argentino



El atardecer será el marco ideal para disfrutar de la Feria del Vino Argentino en La Enoteca, Peltier 611 de Ciudad. Este viernes, de 20 a 23, se degustarán los vinos premiados del concurso Vinus 2021. Acompañará la velada la música en vivo de La Berraca Guanábana.



Con la entrada, los participantes acceden a la degustación de seis vinos a elección entre las bodegas participantes. Además, habrá foodtrucks para encontrar el maridaje ideal.



Vinus es un concurso internacional de vinos y licores creado en 2004 para concientizar sobre los beneficios del vino en la nutrición y la salud.



Entradas: https://www.eventbrite.com.ar/e/203051501507



Sábado 27



Encuentro coral en la Biblioteca San Martín



Desde las 19, se realizará una intervención coral en la explanada de la Biblioteca Pública General San Martín, ubicada en Remedios de Escalada de San Martín 1843 de Ciudad. La entrada es libre y gratuita.



En esta oportunidad, más de 300 voces en escena se unen para regalar su canto. Los coros que participarán son: Coro del Centro Cultural Matesis, Ensamble Coral de la Escuela Artística 5-029 Ana María Caroli, Coro del Colegio Notarial de Mendoza, Coro Canto a la Vida, Coral del Piedemonte, Maipú Coral, Agrupación NN vocal, Agrupación Femenina Coral de la Plaza, Coral Huayquerías, Coral de los Viñedos de la Municipalidad de Rivadavia, Coro de la Escuela Artística Vocacional 5-015 Camino del Inca, Grupo Vocal Arreboles, Coro del Club Alemán de Mendoza, Coro de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, Coro Amigos de Siempre y Coro Valencia Viva.



Marcelo López presenta Cortázar All Inclusive, en el Independencia



El sábado, a las 21, el músico Marcelo López presentará Cortázar All Inclusive, en el Teatro Independencia.



Se trata de una excelente oportunidad para conocer más profundamente la vida de Cortázar, en un ida y vuelta desde la literatura hacia la música y desde su rol de escritor hacia su vida personal. La entrada tiene un valor de $ 900 y se puede adquirir en www.entradaweb.com.ar.



Vuelve Las damas del gotán



Regresa la comedia musical Las damas del gotán, con una nueva función. Será el sábado 27, a las 21, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.



Las damas del gotán es un paso de comedia musical al ritmo de tango, escrita por Marcelo de Dorrego y dirigida por Rodrigo Nielsen. Las entradas generales valen $ 500 y ya están a la venta en www.entradaweb.com.ar.



Domingo 28



Bloom: la danza florece



Este domingo, a las 20, en el Teatro Independencia, la Academia Suhaila presenta un imponente espectáculo de danzas que nos muestra el florecer de las culturas de medio oriente y Asia moderna. Ofrecen un crisol de ritmos que van desde el K-pop hasta los ancestrales movimientos de la danza árabe. La entrada general es de $ 500, por www.entradaweb.com.ar.



Los Viracochas, homenajes



Domingo 28, a las 21, se celebrará el 20 Aniversario de Los Viracocha, una mágica noche de recuerdos y con la piel del folclore hecha canción. Será en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.



Las entradas generales cuestan $ 500 y ya están a la venta en www.entradaweb.com.ar.



Salón Regional Vendimia de Artes Visuales



Numerosos artistas de toda la región exponen en el Salón Regional Vendimia de Artes Visuales. Son alrededor de 100 obras de artistas de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Se puede visitar en el ECA Eliana Molinelli, Gutiérrez y 9 de Julio de Ciudad. De lunes a sábado y feriados de 9 a 19, con entrada gratuita.



Turismo para recorrer y disfrutar



Nuestra provincia celebra la Semana del Vino Argentino



Con nuestra bebida insignia como protagonista, cada año, desde 2013, se celebra el Día del Vino Argentino Bebida Nacional. En Mendoza, los festejos se desarrollan desde el viernes 19 y se extenderán hasta el domingo 28, con un programa de actividades especiales organizadas por el Ministerio de Cultura y Turismo, junto al Fondo Vitivinícola.



La propuesta incluye establecimientos gastronómicos con menús especiales, donde por supuesto el vino es el protagonista, mediante diferentes alianzas con bodegas de la provincia. A esto se suman descuentos, promociones y platos especiales a la carta, inspirados en la bebida nacional. Todo lo que debemos saber para disfrutar de esta semana especial se encuentra en un sitio creado especialmente para la ocasión, semanadelvino.mendoza.tur.ar



Villavicencio Park



Nuevos horarios de miércoles a domingo y feriados, de 10 a 18. Se sugiere llegar antes de las 11.30. Se pueden realizar actividades de arborismo, tirolesas y minipark para los más pequeños.



Requisitos para los juegos y aclaraciones:

Arborismo Nivel 1 – Mínimo 1,35 m

Arborismo Nivel 2 – Mínimo 1,55 m

Tirolesas – Mínimo 40 kg. Los pequeños bajan acompañados de los guías.



El minipark cuenta con nueva actividad dentro del parque. Se trata de 16 juegos de arborismo adaptados para niños de 2 a 6 años.



Los visitantes deben adquirir previamente los tickets de la Reserva Natural Villavicencio (vía eventbrite )



Podrán además disfrutar de la excelente gastronomía que se ofrece dentro del Hotel Villavicencio, un espacio con oferta de comida rápida.



Expo Turismo de Aventura en Luján



El sábado 27 de noviembre, de 17 a 21, en los Bosques de Cacheuta. Entrada libre y gratuita. Más información en www.travel.lujandecuyo.gob.ar.



Actividades: taller de arqueología y juegos de excavación para niños, parque aéreo, muro de escalada para niños, balance board, Arborismo, clínica de rollerski, clínica de mountain bike para niños y mayores, rappel en el vertedero, bicis eléctricas, bicitrén, simulador de SUP, foodtrucks y mucho más.