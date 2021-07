Este miércoles, se conoció el asesinato a tiros del presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada en medio de una creciente ola de violencia política en la empobrecida nación caribeña.

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, confirmó esta mañana que un grupo de “personas no identificadas” atacó la residencia privada de Moïse el barrio de Pelerin, de la capital haitiana, alrededor de la 1 e hirió de muerte al mandatario. La primera dama de Haití, Martine Moïse, también recibió un disparo y está hospitalizada.

Como publicó Diario La Nación, “El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español”, dijo el primer ministro. Según el diario local Gazette, las primeras versiones indican que el comando que lo mató estaba “fuertemente armado” y “le disparó con frialdad”.

Según videos de personas que viven cerca de la zona del crimen, los atacantes decían ser agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). “Operativo de la DEA. Todos se retiran. Operativo DEA. Todos retrocedan, retírense”, se escucha en los videos de una voz con acento estadounidense.

“Estos eran mercenarios”, dijo un alto funcionario del gobierno haitiano, quien desmintió que se tratara de funcionarios estadounidenses, según el diario Miami Herald.

Moïse mantenía un buen vínculo con la Casa Blanca, tanto con el gobierno anterior de Donald Trump, como con el actual, de Joe Bien.

Haiti's President Jovenel Moïse is reported to have been assassinated, followed by a military takeover pic.twitter.com/J4UWA7mHS4