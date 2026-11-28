La búsqueda de Gualberto González Condorí, de 60 años, terminó con un desenlace trágico en el departamento de San Carlos. El hombre fue encontrado sin vida durante la tarde de este sábado, a poca distancia de su domicilio, después de varios días de incertidumbre por parte de sus familiares.

El hallazgo fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal y sus allegados, quienes reconocieron el cuerpo. González era intensamente buscado desde el fin de semana pasado, cuando sus hijos advirtieron que habían perdido contacto con él.

Dónde encontraron el cuerpo

El operativo de búsqueda incluyó rastrillajes en el loteo Moreno, sobre calle Lencinas y sectores cercanos, donde el hombre había sido visto por última vez por sus hijos.

Sin embargo, el desenlace llegó cerca de las 17, cuando personal judicial encontró el cuerpo a aproximadamente 1.000 metros de su vivienda. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, presentaba un avanzado estado de descomposición.

La preocupación de sus familiares

Durante la búsqueda, sus allegados habían manifestado su preocupación por la desaparición. Según contaron, González tenía problemas con el alcohol y la última vez que lo habían visto estaba en su casa mientras bebía.

En una entrevista anterior con Noticiero Andino, su hija Petrona González había explicado que, si bien su padre solía estar alcoholizado, no era habitual que se alejara de su domicilio durante varios días sin mantener contacto con la familia.

Además, había remarcado que era la primera vez que atravesaban una situación de esas características.

González era padre de siete hijos. Mientras se confirmó su identidad, la investigación judicial deberá establecer las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento. Hasta el momento, no se informaron conclusiones definitivas sobre las causas de la muerte.