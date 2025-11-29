Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de los torneos continentales de la próxima temporada: Montevideo (Uruguay) recibirá el duelo decisivo de la Copa Libertadores, mientras que Barranquilla (Colombia) de la Sudamericana 2026.

La capital uruguaya volverá a albergar el partido por el título del principal campeonato continental después de cuatro ediciones. La anterior fue en 2021, cuando Palmeiras venció por 2-1 al Flamengo en tiempo extra.

Por otra parte, Barranquilla acogerá la final de la Copa Sudamericana de 2026 y se convierte así en la primera ciudad colombiana que recibe el juego más importante del torneo continental desde que en 2019 la serie definitiva se disputa a partido único.

“¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol”, escribió el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en X.

El alcalde publicó un video de una reunión de la Conmebol en la que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol señaló que el consejo de ese organismo, “en forma unánime”, decidió “dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única” de la Sudamericana en 2026.

Desde que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único, han sido sede del juego definitivo Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). A su vez, la Conmebol confirmó que Santa Cruz de la Sierra será anfitrión en 2027. La ciudad boliviana iba a albergar el duelo decisivo en la edición de 2025, pero finalmente no llegaron a tiempo con las obras..