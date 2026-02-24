Conmebol definió cuándo hará el sorteo de las copas

La Conmebol anunció oficialmente que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 20:00, en Paraguay. Allí quedará definido el camino inicial de los equipos argentinos en ambos torneos continentales.

En la Libertadores habrá seis representantes argentinos ya clasificados a la fase de grupos: Boca, Rosario Central, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Lanús. A ellos podría sumarse Argentinos, que disputa la fase previa.

Cómo quedaron los bombos de la Libertadores

Los bombos ya fueron definidos según el ranking Conmebol. Boca será el único argentino cabeza de serie. En el bombo 2 estarán Estudiantes y Lanús; en el 3, Rosario Central; y en el 4, Platense e Independiente Rivadavia, con la posibilidad de que se sume Argentinos si supera las fases preliminares.

La fase de grupos comenzará el martes 7 de abril. Las fechas se distribuirán entre abril y mayo, mientras que el sorteo de octavos se realizará en la semana del 6 de junio. Los octavos se jugarán en agosto, los cuartos en septiembre, las semifinales en octubre y la final está prevista para el 28 de noviembre.

Copa Sudamericana

River y Racing serán cabezas de serie en la Sudamericana por su posición en el ranking Conmebol. También ya tienen ese lugar Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos. San Lorenzo podría sumarse a ese grupo dependiendo de otros resultados previos. Tigre tiene chances mínimas de ubicarse en el Bombo 2, aunque lo más probable es que quede en el 3. Riestra y Barracas, irán al Bombo 4 junto a los cuatro equipos que lleguen desde la Fase 3 de la Libertadores.

El calendario de la Sudamericana será similar al de la Libertadores: la fase de grupos comenzará el 7 de abril, los octavos se disputarán en agosto, los cuartos en septiembre y las semifinales en octubre. La final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.