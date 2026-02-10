Congreso: un diputado mendocino se acomodó en un lugar clave

El diputado nacional Álvaro Martínez quedó al frente de la comisión de Justicia en la Cámara de Diputados de la Nación. El mendocino transita su segundo mandato y llegó al Congreso de la mano de las listas que armaron la alianza entre La Libertad Avanza y la UCR.

Martínez, hombre de confianza de Omar De Marchi, es abogado y tiene experiencia legislativa. Fue 4 años diputado nacional pero antes, estuvo en la Cámara Baja provincial. El anuncio de las redes sociales tiene como principales destinatarios al equipo de Javier Milei.

“Hoy asumí la presidencia de la Comisión de Justicia, una enorme responsabilidad que encaro con compromiso, convicción y la certeza de que Argentina necesita instituciones fuertes, reglas claras y una justicia al servicio de los ciudadanos”, expresó Martínez por redes sociales.

Le agradeció a Gabriel Bornoroni y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación “por la confianza depositada y por el acompañamiento permanente para seguir impulsando una agenda clara en línea con el cambio que lidera Javier Milei: más institucionalidad, más seguridad jurídica y un sistema de justicia que esté al servicio de los argentinos”.

“Se abre una nueva etapa donde el orden, la responsabilidad y la libertad vuelven a ser protagonistas. Vamos a trabajar con firmeza, diálogo y determinación para impulsar los cambios que la Argentina necesita”, cerró.