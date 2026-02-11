Search
Instagram Facebook Twitter
VUCWIDOBXBINPLSWKOLEYGYI7Y
COMERCIO INTERNACIONAL

¿Conflicto en puerta? En Brasil se cuestionan si el acuerdo entre Argentina y EE.UU. vulnera reglas del Mercosur

El gobierno de Lula da Silva analiza el alcance del entendimiento anunciado por Washington y pone bajo la lupa su compatibilidad con los compromisos que rigen dentro del bloque económico de los países sudamericanos, del cual Argentina forma parte.

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos volvió a posicionarse en el ojo del debate luego de que se conociera que el gobierno de Brasil inició una revisión técnica y política del documento para determinar si el entendimiento excede los márgenes permitidos por las normas internas del Mercosur.

Según fuentes diplomáticas citadas por el diario Folha de São Paulo, funcionarios brasileños comenzaron a analizar el documento difundido por Washington el viernes 6, ante la presunción inicial de que su contenido podría avanzar más allá de lo habilitado para acuerdos bilaterales firmados de manera individual por los países miembros del bloque económico de los países sudamericanos, del cual Argentina forma parte.

En ese sentido, desde Brasilia creen que el acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump abarcaría cerca de 200 puntos, un volumen considerado inusual para un entendimiento bilateral de este tipo. Es por eso que el documento “está siendo revisado cuidadosamente para garantizar que no afecte la equidad interna del Mercosur”, señaló una fuente con conocimiento directo de causa.

Argentina firmó un nuevo acuerdo clave con Estados Unidos y abre una etapa inédita: de qué se trata

Cabe resaltar que, por ahora, la revisión se mantiene en el plano técnico y no fue elevada formalmente al despacho del presidente Lula da Silva. Sin embargo, el conflicto podría escalar en las próximas semanas, con la próxima cumbre del Mercosur prevista para fines de junio en Asunción, cuando Paraguay traspase la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay, un escenario en el que el acuerdo podría convertirse en un nuevo foco de tensión.

Hay que señalar que el Mercosur establece límites explícitos a la capacidad de sus integrantes para negociar compromisos comerciales por fuera del esquema común, bajo el principio de preservar el poder de negociación colectiva frente a terceros países. En ese marco, cualquier entendimiento que supere esos alcances puede ser interpretado como una violación a los compromisos asumidos dentro del bloque regional.

Si bien desde su creación -hace 35 años- el bloque ha atravesado muchas tensiones cada vez que alguno de sus miembros intentó profundizar vínculos comerciales de manera unilateral, hasta el momento no se había avanzado con un acuerdo paralelo de la magnitud que sugiere el entendimiento anunciado entre Argentina y Estados Unidos.

ETIQUETAS:

Javier MileiMercosurdonald trumpLula Da Silvaacuerdo comercialArgentina

+ Noticias

COMERCIO INTERNACIONAL

¿Conflicto en puerta? En Brasil se cuestionan si el acuerdo entre Argentina y EE.UU. vulnera reglas del Mercosur

Por: Lucian Astudillo

MERCADO CAMBIARIO

Dólar: luego de conocerse la inflación de enero, ¿cuál será el techo de la banda?

Por: Redacción NDI

AVANZA LA CAUSA

Tunuyán: confirmaron la prisión preventiva para los agresores de Jesús Moyano a la salida del boliche Colombia

Por: Lucian Astudillo

RUMORES DE MERCADO

¿Se va con Messi? Inter Miami consultó por una figura de Independiente Rivadavia

Por: Lucian Astudillo

Acuerdo político

Reforma laboral: acuerdos sobre despidos, impuestos y Estatuto del Periodista

Por: María Orozco

DESDE PARÍS

Vitivinicultura: Alfredo Cornejo anunció que Mendoza será sede de un prestigioso evento internacional

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter