Confirmó asistencia: Tunuyán participará en la Semana Global del Emprendimiento en Tupungato

La Municipalidad de Tunuyán formará parte de la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento del Valle de Uco, un encuentro regional que reunirá a emprendedores, productores, empresas e instituciones para compartir experiencias, incorporar herramientas y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La propuesta se desarrollará los días 11 y 13 de noviembre, de 9.30 a 16, en el Hotel Turismo Tupungato y sus alrededores, con actividades de participación libre y gratuita.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, junto con las municipalidades de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. La participación del departamento forma parte del trabajo que se viene desarrollando durante todo el año para acompañar al Ecosistema Emprendedor, quienes fortalecen sus proyectos y promueven el desarrollo de la economía local.

Dos jornadas para compartir experiencias y generar oportunidades

Durante las dos jornadas, los participantes podrán asistir a charlas, paneles de experiencias, presentaciones audiovisuales y espacios de intercambio vinculados con la innovación, la inteligencia artificial, la tecnología, el asociativismo y las estrategias para desarrollar marcas y proyectos.

También se podrá visitar la Sala de Jóvenes Innovadores y recorrer el Paseo Emprendedor, que reunirá stands de emprendedores gastronómicos, marcas locales, productores y empresas de los tres departamentos del Valle de Uco.

La agenda incluirá la participación de jóvenes emprendedores de la región, quienes compartirán sus experiencias, desafíos y aprendizajes, además de exposiciones y propuestas orientadas a incorporar nuevas herramientas para el crecimiento de los negocios. De esta manera, el encuentro busca favorecer el intercambio de conocimientos, la vinculación entre los actores del ecosistema emprendedor y la construcción de oportunidades conjuntas.