Confirmaron un leve aumento de la gripe H3N2 y Mendoza quedó en el foco

Un informe reciente del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 04 de 2026, dio cuenta de un leve aumento en la circulación de la gripe A (H3N2) en el país, en un contexto general de baja actividad de virus respiratorios. Según el documento, la presencia de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con dos casos en personas internadas, y no se registraron notificaciones de virus sincicial respiratorio (VSR).

En relación con la influenza, el BEN precisó que durante la última semana se confirmaron seis nuevos casos del subclado A(H3N2) J.2.4.1 (K). En total, entre el 18 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se contabilizaron 53 casos en 17 jurisdicciones del país, con mayor concentración en las regiones Centro y Sur.

Dentro de ese escenario, Mendoza y Santa Cruz encabezan la lista con ocho casos cada una, seguidas por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con seis notificaciones. Otras provincias como La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego registraron tres casos, mientras que el resto presenta cifras menores. Desde el BEN aclararon que, pese al incremento, los valores se mantienen dentro de lo esperado para esta época del año.

El informe también alertó sobre la coqueluche. Durante las primeras tres semanas de 2026 se notificaron 99 casos confirmados, con una incidencia de 0,21 cada 100 mil habitantes. Si bien la cifra supera los registros del mismo período desde 2019, los especialistas indicaron que está vinculada al aumento sostenido observado a lo largo de 2025.

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la coqueluche y advirtió que la caída en las coberturas genera una mayor cantidad de personas susceptibles. El análisis del esquema de vacunación muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones y refuerza la necesidad de mejorar la captación activa para sostener el Calendario Nacional.

En cuanto al hantavirus, el BEN informó tres nuevos casos durante la última semana, cinco menos que en la anterior. En lo que va de 2026, se confirmaron 14 casos con residencia en Buenos Aires, Salta, Entre Ríos y Río Negro. Desde julio de 2025, el total asciende a 73 casos, lo que ubica al país por encima del umbral de brote en comparación con años previos, aunque se observa una posible desaceleración en enero.

Finalmente, el boletín señaló que no se registraron nuevos casos de dengue en la semana 04. Desde el inicio de la temporada 2025/2026 se confirmaron 18 casos, marcando un descenso sostenido respecto de los picos alcanzados en 2023 y 2024. No obstante, las autoridades sanitarias insistieron en mantener una vigilancia intensificada ante el riesgo de reintroducción del virus en zonas con condiciones favorables para su transmisión.