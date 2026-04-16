Confirmaron que las imágenes generadas con IA de alumnas mendocinas eran de carácter sexual

La circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que afectan a alumnas de un colegio de Lavalle encendió la alarma en toda la comunidad educativa. El hecho involucra a estudiantes del nivel secundario y ya motivó intervenciones tanto institucionales como judiciales.

El caso se originó el fin de semana, cuando comenzaron a difundirse entre alumnos imágenes manipuladas que exponían a jóvenes en situaciones íntimas (generadas digitalmente). La situación escaló rápidamente y el lunes derivó en la intervención del Instituto Nuestra Señora del Rosario, junto con la presentación de denuncias por parte de padres y autoridades.

Fernando Bertonati, apoderado de colegios del Arzobispado, explicó a los medios mendocinos que “la vulneración de derechos es el eje central de la investigación”, al tratarse de contenido que altera identidades y afecta la integridad de las estudiantes (sin que las imágenes sean reales). En ese sentido, remarcó que el desafío es doble: proteger a los adolescentes y avanzar con las acciones legales correspondientes.

Desde la institución confirmaron que se activaron los protocolos internos y se dio aviso a la Dirección General de Escuelas (DGE), además de organismos competentes. En paralelo, se iniciaron instancias de diálogo con los alumnos (principalmente de los últimos años), mientras se busca determinar responsabilidades.

En un contexto social sensible (se trata de una comunidad pequeña donde todos se conocen), la investigación apunta a esclarecer quiénes participaron en la creación y difusión del material. Según trascendió, algunos estudiantes no estarían involucrados, mientras que otros podrían tener participación directa, en un caso que reabre el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y sus consecuencias en entornos escolares.