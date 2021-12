Se exigirá la oblea para poder circular a partir del 1 de enero en toda la provincia. El gobernador Rodolfo Suarez a mediados de noviembre aseguró que se estaba analizando prorrogar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria en autos de más de 3 años de antigüedad, motos de más de 2 años y camiones de forma anual.

“Es una ley nacional, hemos aclarado que todos los que vayan a salir de la provincia deben hacerla, y en casos de que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción y pedido a la Nación que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares”, CONFIRMÓ Suarez en entrevista.

¿Habrá una “oblea provisoria”?

El gobernador señaló que insisten en un pedido a la Nación para que autorice circular a aquellos vehículos con fallas leves, que no hayan pasado la revisión, pero que no pueden efectuar los arreglos a raíz de la escasez de algunos repuestos específicos que no estarían ingresando al país por la situación financiera y económica.

Las “revisiones condicionales” que se han solicitado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tendrían un plazo de 60 días, por lo que aquellos vehículos que no hayan pasado la RTO -y tengan fallas leves- contarán con dos meses de habilitación para poder circular por las calles y rutas nacionales.

Enero y febrero de libre disponibilidad

Según establece la resolución “los meses de enero y febrero serán de libre disponibilidad”. Además, destaca que el cronograma tendrá vigencia “año a año, salvo que sea necesaria su modificación por situaciones excepcionales o causas de fuerza mayor”.

La publicación oficial también destaca que los Centros de Revisión Técnica habilitados por la Nación deberán “disponer de turnos para los casos de revisiones que arrojen los resultados condicional o rechazado, también para el caso en que se realice la Revisión Técnica en un mes distinto al asignado, y para usuarios que requieran la revisión por urgencia, teniendo siempre en cuenta que la prioridad será para los usuarios a quienes les corresponda el turno por mes calendario”.

Además, cada Centro de Revisión Técnica Obligatoria deberá tener plenamente operativo un sitio web para la entrega de turnos a partir de 17 de febrero, en las condiciones establecidas por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.

El sistema se basa en ordenar los vehículos según el último dígito de finalización de cada patente: