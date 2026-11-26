Los trabajadores de la administración pública provincial tendrán acreditados sus haberes correspondientes al mes de noviembre el próximo lunes 30.

La confirmación oficial garantiza que la totalidad de los empleados estatales dispondrá de sus salarios en tiempo y forma en el cierre del mes.

De acuerdo con el cronograma dispuesto, los fondos quedarán depositados en las respectivas cuentas sueldo durante esa jornada, permitiendo que los agentes puedan operar a través de cajeros automáticos y canales digitales desde las primeras horas del día.

Por el momento, el Gobierno no informó cuándo depositará el Sueldo Anual Complementario (SAC), medio aguinaldo, que les corresponde a los empleados estatales.