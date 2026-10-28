Confirmaron la fecha de cobro para los empleados estatales

A través de las redes sociales el Gobierno adelantó que el cobro de los sueldos para todos los empleados estatales se concretará el próximo viernes 30 de octubre.

De esta manera, los agentes pertenecientes a los distintos sectores de la administración provincial tendrán depositadas sus remuneraciones en sus respectivas cuentas bancarias y podrán disponer del dinero a través de cajeros automáticos o medios electrónicos.

El depósito abarca a la totalidad del personal estatal provincial, garantizando el cumplimiento de los plazos habituales de acreditación antes del inicio del nuevo mes.