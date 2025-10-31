Confirmaron el aumento de la AUH y AUH por Discapacidad para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 se aplicará un aumento del 2,1% para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Hijo con Discapacidad, en línea con la actualización correspondiente al índice de inflación del mes de septiembre.

De esta forma, los nuevos montos quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo menor : $119.714 brutos. Tras la retención del 20%, las familias cobrarán en mano $95.771,20 .

: $119.714 brutos. Tras la retención del 20%, las familias cobrarán en mano . AUH por hijo con discapacidad: $389.809 brutos. Con el descuento del 20%, el monto a percibir será de $311.847,20.

En el caso de las zonas australes, que incluyen las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones, los montos son superiores debido al adicional por zona:

AUH por hijo menor : $155.629 brutos (se cobran $124.503,20).

: $155.629 brutos (se cobran $124.503,20). AUH por hijo con discapacidad: $506.752 brutos (se cobran $405.401,60).

El incremento se aplicará automáticamente en las cuentas de los beneficiarios, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Esta actualización responde al mecanismo de movilidad que utiliza ANSES, vinculado a la variación de precios mensual publicada por el INDEC.

Asimismo, el organismo recordó que la retención del 20% continúa vigente. Ese porcentaje se acumula mes a mes y se abona una vez al año, luego de que el titular presente la Libreta AUH o la Declaración Jurada, acreditando el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.

Además, junto con AUH, muchos titulares reciben otros beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Para noviembre, estos programas no registrarán aumentos: la Tarjeta Alimentar continuará en $52.250 para familias con un hijo.

Desde ANSES se recordó que los titulares pueden consultar sus liquidaciones y fechas de cobro ingresando al portal Mi ANSES con su CUIL y clave personal.