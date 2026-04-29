Confirmado: quiénes integrarán el elenco para las Vacaciones de Invierno en Tunuyán

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Cultura, dio a conocer los resultados de las audiciones realizadas para conformar el elenco oficial que estará a cargo de las propuestas culturales de Vacaciones de Invierno 2026, previstas para el mes de julio.

El proceso de selección contó con la participación de un jurado de lujo: los artistas Federico Ortega y Verónica Alsina, quienes evaluaron a cada participante en función de criterios artísticos y escénicos. Podés consultar el listado completo de participantes seleccionados a continuación.

Desde el Municipio dijeron: “queremos agradecer a cada persona que participó, por su compromiso, su talento y la pasión puesta en cada instancia del proceso. El crecimiento artístico de nuestra comunidad es uno de los mayores orgullos de esta gestión, y cada audición realizada demuestra que Tunuyán tiene una cultura viva, activa y en permanente movimiento”.