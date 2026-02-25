Confirmado por el Gobierno: las empleadas domésticas tendrán aumento+bono en marzo

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una nueva actualización salarial para el personal doméstico que impacta de lleno en los haberes de febrero y marzo de 2026. El acuerdo establece un incremento acumulativo del 3% y un bono extraordinario de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas por semana.

La mejora llega en un contexto de inflación sostenida y busca recomponer parcialmente el poder adquisitivo del sector. El aumento se aplica en dos tramos y tiene carácter acumulativo, lo que significa que el porcentaje del segundo mes se calcula sobre el sueldo ya incrementado.

Cómo se aplica el aumento

Febrero: 1,5% sobre los salarios vigentes.

Marzo: 1,5% adicional calculado sobre el salario ya aumentado en febrero.

Es decir, no se trata de una suma lineal sino de un esquema acumulativo que impacta levemente por encima del 3% nominal.

Bono extraordinario: montos y condiciones

Además del incremento porcentual, el acuerdo contempla una suma fija no remunerativa que se abonará tanto en febrero como en marzo. El monto del bono depende exclusivamente de la carga horaria semanal y no de la categoría.

Los valores establecidos son:

Hasta 12 horas semanales: $8.000.

Entre 12 y 16 horas: $11.500.

Más de 16 horas semanales (o personal sin retiro): $20.000.

Este extra debe pagarse junto con el salario mensual o con la liquidación correspondiente en el caso de quienes cobran por hora.

Cuánto se paga por hora en marzo

Con la aplicación del segundo tramo del aumento, la categoría más demandada —Tareas Generales— queda con los siguientes valores mínimos de referencia:

Personal con retiro:

Por hora: $3.348,37.

Mensual (48 horas semanales): $410.773,52.

Personal sin retiro:

Por hora: $3.599,86.

Mensual: $455.160,14.

A estos montos se les debe sumar un adicional del 1% por cada año de antigüedad. En caso de corresponder zona desfavorable —como ocurre en provincias patagónicas y el partido de Patagones— se agrega un 30% extra.

Cuándo impacta en el bolsillo

Quienes cobran sueldo mensual verán reflejado el incremento de febrero en los primeros días de marzo. En cambio, para el personal que percibe su pago por hora o jornada, el nuevo valor de febrero ya debería estar vigente, mientras que el de marzo comienza a regir desde el primer día de ese mes.

Las partes acordaron volver a reunirse en abril para revisar la evolución de los precios y definir si corresponde un nuevo ajuste en el próximo trimestre. En un escenario económico todavía inestable, la discusión salarial del sector seguirá abierta.