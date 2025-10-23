Confirmado: Nicolás Varrone representará a la Argentina en la Fórmula 2 desde 2026

El automovilismo argentino sumará una nueva figura en el ámbito internacional. El piloto Nicolás Varrone, de 24 años, fue confirmado oficialmente como nuevo corredor del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) para la temporada 2026 de la Fórmula 2, categoría antesala de la Fórmula 1.

El anuncio fue realizado por la Fórmula 2 y por el propio equipo neerlandés a través de sus canales oficiales. Desde Van Amersfoort Racing, su director Brad Joyce expresó entusiasmo por la incorporación del argentino: “Nos complace dar la bienvenida a Nico. Su experiencia y logros, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos. Confiamos en que aportará un gran valor al equipo”.

Varrone, por su parte, manifestó su alegría por esta nueva etapa: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo. Agradecido a todos los que creyeron en mí estos años”, declaró el piloto, que participará en los test de postemporada en Abu Dabi antes del inicio del campeonato.

"Can’t wait to get behind the wheel" 🤩



Nicolás Varrone is eager to get started as he embarks on a new chapter in his career 📖



He speaks on joining @VARmotorsport for the 2026 season 🗣️👇https://t.co/WdCtRhGBwH — Formula 2 (@Formula2) October 23, 2025

Quién es Nicolás Varrone, el nuevo orgullo argentino

Nacido en Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires), Varrone inició su carrera en la Fórmula Renault 2.0 argentina y luego se radicó en Europa en busca del sueño de llegar a la F1. En 2018 se consagró campeón del V de V Challenge Monoplace, y desde entonces compitió en torneos como el World Endurance Championship (WEC) y el IMSA SportsCar Championship, logrando importantes victorias.

Entre sus mayores logros se destaca el título mundial en la clase LMP3 y su triunfo en las 24 Horas de Le Mans 2023, uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo internacional.

Con su llegada a la Fórmula 2, Varrone se suma al camino que también recorrió Franco Colapinto, otro argentino que dio el salto a las grandes ligas del automovilismo. La temporada 2026 de la F2 comenzará el 6 de marzo en Melbourne y contará con 14 rondas y 28 carreras, compartiendo calendario con la Fórmula 1.De esta manera, el joven piloto argentino buscará consolidarse en la categoría que sirve de trampolín a la máxima división del automovilismo mundial y mantener viva la presencia argentina en el camino hacia la F1.