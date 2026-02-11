Confirmado: estos serán los artistas que darán vida a la Fiesta Nacional de la Vendimia

Ya quedó conformada la grilla artística que tendrá la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, titulada “90 cosechas de una misma cepa” que se presentará el sábado 7 de marzo y tendrá su segunda noche el domingo 8 en el teatro griego Frank Romero Day.

Las entradas para estos eventos estarán a la venta desde este jueves 12, en www.entradaweb.com.ar a partir de las 13.

Domingo 8 de marzo, Luciano Pereyra cerrará la repetición del Acto Central.

Posteriormente, el lunes 9 y el martes 10 se realizarán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

Lunes 9 estarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

Martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Artistas mendocinos

También se dieron a conocer los artistas de Mendoza que subirán al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. El sábado será el turno Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo. En tanto, el domingo será el turno para Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Venta de entradas para público mendocino

Cabe recordar que el público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, desde las 13.

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

Para los días lunes y martes (valores por día):

Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000.

Abonos para las dos noches:

sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Canje de entradas

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.