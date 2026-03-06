Search
Confirmado: esto es lo que hará el Gobierno en caso de que se suspenda el Acto Central de la Vendimia por lluvias

El pronóstico de tormentas intensas para este sábado puso en duda la realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La cuenta regresiva para la fiesta más importante de Mendoza podría cambiar de planes. El Gobierno provincial evalúa suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia debido al pronóstico de fuertes tormentas previsto para la noche del sábado.

De acuerdo con los informes meteorológicos, se esperan precipitaciones intensas e incluso posible caída de granizo, un escenario que pondría en riesgo la seguridad del espectáculo y del público que cada año colma el teatro griego.

En ese contexto, desde Casa de Gobierno indicaron que la decisión final se tomará durante la tarde de este viernes, luego de analizar los últimos mapas meteorológicos y la evolución del clima. Sin embargo, con el paso de las horas gana fuerza la posibilidad de una suspensión preventiva.

Ante ese escenario, el Ejecutivo provincial ya tiene un plan alternativo para reorganizar el cronograma de la celebración. La propuesta que se analiza es trasladar el Acto Central al domingo, mientras que la primera repetición —originalmente prevista para el sábado— pasaría al miércoles siguiente.

Si finalmente se concreta la reprogramación, el calendario quedaría organizado de la siguiente manera:

  • Domingo 8 de marzo: se realizaría el Acto Central titulado “90 cosechas de una misma cepa”, con la tradicional elección de la reina y la participación de artistas como Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
  • Lunes 9 de marzo: la jornada musical incluiría shows de Chaqueño Palavecino, Magui Olave, La Re Pandilla, Desakta2 y La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo.
  • Martes 10 de marzo: el escenario tendría la presencia de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.
  • Miércoles 11 de marzo: se llevaría adelante la segunda repetición y cierre del calendario vendimial, con la actuación principal de Luciano Pereyra y artistas mendocinos como Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa evaluando el comportamiento del clima. La prioridad, aseguran desde el Ejecutivo, es garantizar la seguridad de artistas, técnicos y del público que cada año participa de uno de los espectáculos culturales más importantes del país.

