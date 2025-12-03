Confirmado: en cuánto quedó el Salario Mínimo Vital y Móvil tras los cambios del Gobierno

Durante el mes de noviembre, desde el Gobierno de Javier Milei confirmaron que se fijaría un nuevo piso salarial hasta el mes de agosto de 2026, algo que se confirmó mediante la Resolución 9/2025 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

Según informaron, el sueldo mínimo subirá un 16,8% hasta agosto del próximo año, todo cuando se complete el esquema de aumentos que se estableció en esta resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, Vital y Móvil.

Esta medida, dispuesta por la presidenta del consejo, Claudia Testa, llega tras varias negociaciones que salieron mal entre los representantes sindicales y los empleadores a nivel nación. Quienes no lograron un consenso en la sesión del 26 de noviembre.

En ese marco, se publicó el texto oficial que estipula que: en esa reunión se detallaron propuestas del sector representativo a los trabajadores y empleadores, pero “luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”.

Por lo que, desde el Poder Ejecutivo decidieron actuar y definir un aumento de forma unilateral para todos los que estén dentro del Régimen de Contrato de Trabajo, Régimen de Trabajo Agrario, Administración Pública Nacional y entidades del Estado Nacional.

Por lo que, si hasta octubre el salario mínimo era de $322.200, ahora con la actualización en noviembre cobrarán $334.800. Mientras que en el mes de agosto del 2026 llegarían a una cifra cercana a los $376.600, implicando un aumento de 54 mil pesos en diez meses. Estos serían todos los aumentos según El Sol: