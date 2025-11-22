Confirmado: el Tesoro de Estados Unidos le transfirió a Argentina US$ 872 millones para pagarle al FMI

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que el pasado 15 de octubre transfirió Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$ 872 millones a la Argentina para cancelar el pago anual correspondiente al acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cabe destacar que la operación aparece registrada en la sección de transacciones de DEGs del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), el mecanismo con el que el Tesoro administra este tipo de activos. El movimiento coincide con la información publicada en el sitio oficial del FMI, donde ya constaba el ingreso de estos recursos a las reservas argentinas.

Durante octubre, la tenencia nacional de DEGs aumentó de 29,6 millones a 670,4 millones, un incremento de 640,8 millones que se reflejó en paralelo con la disminución de las reservas estadounidenses, que pasaron de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones. En los registros del Tesoro norteamericano figura una “venta” de estas monedas a la Argentina por un total de US$ 872 millones.

Estos fondos fueron descontados de una porción del swap de monedas recientemente acordado entre ambos gobiernos. En las últimas semanas, Bessent también había intervenido en el mercado cambiario local con US$ 1.900 millones para contener la cotización del dólar previo a las elecciones legislativas.

A fines de octubre, el titular del Tesoro comunicó a través de sus redes sociales la concreción del swap con el Banco Central y reiteró su respaldo al programa económico. “No queremos otro estado fallido en América Latina”, señaló, al informar que Estados Unidos había firmado un acuerdo de estabilización con la autoridad monetaria argentina.

¿Qué son los Derechos Especiales de Giro?

Los DEGs son un activo financiero creado por el FMI que opera como una moneda internacional de uso exclusivo entre países y organismos. Su valor se determina en función de una canasta compuesta por el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina, y permiten a los Estados reforzar reservas o cumplir vencimientos sin recurrir a un préstamo tradicional.