Confirmado: el motivo por el que Alfredo Cornejo no estará en el acto central de la Fiesta de la Vendimia

La reprogramación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia dejó una particularidad en la agenda política mendocina: el gobernador Alfredo Cornejo no estará presente en el espectáculo principal que se realizará este domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El mandatario provincial tiene previsto viajar ese mismo día a Estados Unidos para participar de la denominada Argentina Week, un encuentro promovido por el Gobierno nacional con el objetivo de atraer inversiones internacionales. El evento contará con la presencia del presidente Javier Milei y de una delegación oficial integrada por funcionarios del gabinete.

En ese marco, Cornejo formará parte de uno de los paneles dedicados al desarrollo energético, donde se abordarán temas vinculados a Vaca Muerta, la expansión del gas natural licuado (GNL), infraestructura para exportaciones y energías renovables. La apertura de ese bloque estará a cargo del presidente de YPF, Horacio Marín.

La invitación del Ejecutivo nacional también fue extendida a otros gobernadores considerados aliados, entre ellos Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes participarán en un panel centrado en minería estratégica y minerales críticos. Si bien fueron convocados por la Casa Rosada, los mandatarios provinciales viajarán por su cuenta y no integrarán la comitiva presidencial.

La ausencia del gobernador en la principal celebración vendimial se explica también por un cambio de último momento en el calendario. El Gobierno de Mendoza decidió postergar el Acto Central, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, debido al pronóstico de fuertes lluvias que obligó incluso a suspender el penúltimo ensayo del espectáculo.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, durante una conferencia de prensa en el ingreso del Auditorio Ángel Bustelo. Tras una serie de reuniones con autoridades de Defensa Civil, el Ejecutivo provincial confirmó que el espectáculo y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia se trasladarán al domingo 9 de marzo.

La modificación del cronograma implicó además cambios en las repeticiones del espectáculo. La única repetición prevista originalmente para el domingo se reprogramó para el miércoles, con la participación de artistas mendocinos como Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

En tanto, los shows musicales organizados por productoras privadas mantendrán su calendario. Entre los artistas confirmados figuran Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.