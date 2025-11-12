Confirmado el Line up para el 167° aniversario de Tupungato: ¿qué artistas dirán presente?

En el marco del mes del 167° aniversario de Tupungato, el municipio dio a confirmó las bandas que animarán los festejos, que se extenderán desde el próximo sábado 15 hasta el domingo 16 de noviembre.

Según se dio a conocer, el sábado se estará presentando La Morelo, mientras que el domingo será el turno de Uriel Lozano.

Cabe destacar que el sábado dirán presente artistas locales como Almería, Aires de mi Tierra, Pewmafé (Anchoris), Unidos del Plata, El Coirón, Arte Flamenco, The Star Factory, Renacer, Melodías del Valle, o Mariachi Sol del Valle.

También tendrán su espacio Ensamble de Rock de la Escuela Chalo Tulián, VAlentina Coronel, Los Benar, Sencillitos y de Alpargatas, y Mendukos.

Por su parte, el domingo estarán Sangre Morena, Salsón, Blue, Somos Dinamita, Falak, La Alborada, Dejando Huellas, Sol de Tupungato, Triana, el Ballet Municipal de folklore de Ciudad, el Coro Municipal, José Luis Fernández, Guitarras Blancas, Sin Fronteras, Talanegra y El Mambo.

Además del escenario principal, habrá lugar para el tradicional Patio de Comidas a cargo de las Promos 2025 con sus Ranchos Típicos, el Paseo Artesanal y los espacios recreativos para disfrutar en familia.

Las celebraciones se realizarán en el Predio de Av. Urquiza y comenzarán a partir de las 18:30 horas del sábado, mientras que el domingo comenzarán a las 17:30. Cabe resaltar que la entrada será libre y gratuita.