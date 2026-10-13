A estar atentos: dos grandes artistas nacionales podrían llegar a San Carlos para la Fiesta de la Tradición

El departamento de San Carlos lleva varios días viviendo los eventos previos a la llegada de la Fiesta de la Tradición, como lo fue el festejo del Aniversario de San Carlos y la elección de la Flor de la Tradición y Clavel del Aire.

Pero la espera de la icónica fiesta no termina allí, sino que desde Diario NDI pudimos conocer quiénes serían los artistas que llegarían para alegrar a los vecinos de San Carlos. Información que llega con fuerza, aunque el cronograma aún no se haya publicado.

Y es que, como el año anterior llegaron Amar Azul y Destino San Javier, este 2026 los sancarlinos serían sorprendidos con el Chaqueño Palavecino y la princesita Karina. Dos estilos de música muy distintos, pero representados por dos grandes artistas nacionales.

Por un lado, el Chaqueño que lleva toda una carrera abocada al folclore con grandes canciones en su repertorio y, por el otro lado, Karina que ha llenado estadios y teatros con su melódica voz cantando cumbia y dedicándo sus letras al amor.

Ahora restará esperar que desde la Municipalidad confirmen la fecha del evento y los valores de las entradas para lo que seguramente sea una jornada llena de música y emoción en el teatro municipal de San Carlos Neyú Mapú.

Quién es la nueva Flor de la Tradición

La tradicional elección se realizó en la Plaza José Hernández de la Villa Cabecera y reunió a las candidatas, flores de mandatos cumplidos, agrupaciones y centros tradicionalistas y público en general, dando inicio a la previa de la Fiesta Provincial de la Tradición.

La elección se realizó mediante la suma de los puntos obtenidos en cada una de las instancias. Con un total de 480 puntos, la nueva Flor de la Tradición fue Rodríguez Simon Lara Milagros, representante de Centro Tradicionalista El Fortin. Por su parte, con 464 puntos, Moreno Lourdes Alma, representante del Centro Tradicionalista Paso de las Carretas, fue elegida como nueva Flor Clavel del Aire.