Confirmado: ¿dónde y cuándo se jugará Godoy Cruz la permanencia en Primera División?

Godoy Cruz afronta la semana previa a su partido más importante en más de quince años. Es que, luego de una larga estancia ininterrumpida en la Primera División -desde aquel ascenso en la temporada 2007-08-, el Tomba está al borde del abismo que lleva a la segunda categoría del fútbol argentino.

Tras un semestre en el que entró en un derrotero que parecía no tener fin, el Expreso no sólo se quedó sin margen de error, sino que en la última fecha depende de casi un milagro para salvarse. Ni siquiera ganando se asegurará la permanencia, ya que -además- deberá esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan para forzar un partido de desempate para quedarse en Primera.

Llegado a este punto límite, se especulaba que el Bodeguero podría enfrentar su compromiso ante Riestra en el Malvinas Argentinas. Ya sea por motivos de seguridad o por cábala (NdR: el Tomba no ha podido ganar ninguno de los ocho partidos que disputó en el Gambarte desde su reestreno, allá por el pasado mes de julio), la dirigencia tombina puso sobre la mesa el cambio de localía.

Sin embargo, luego de analizar seriamiente esa posibilidad, la decisión es que Godoy Cruz se juegue su última ficha en su casa, el Feliciano Gambarte.

De este modo, la organización de la Liga Profesional confirmó este martes que el partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra se disputará el próximo sábado 15 de noviembre a las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. En paralelo, a la misma hora -en Mar del Plata-, también se estará disputando el encuentro entre Aldosivi y San Martín de San Juan, los otros clubes involucrados en la pelea por la permanencia.

Las chances de Godoy Cruz para salvarse

Tras una debacle casi sin precedentes, el Expreso llegó a la última fecha sin depender de sí mismo. Para quedarse en Primera División, el Tomba deberá ganarle a Riestra y esperar que Aldosivi pierda o empate ante San Martín de San Juan para poder forzar un partido de desempate. Cualquier otra combinación de resultados condenará al conjunto ahora conducido por el Turco Asad a descender a la segunda división.

En caso de que Godoy Cruz gane y haga lo propio San Martín de San Juan, el desempate por la permanencia será el clásico cuyano, mientras que si los sanjuaninos y Aldosivi empatan, el hipotético rival sería el conjunto marplatense (siempre en caso de que el Tomba resulte vencedor en su partido).