Confirmado: ¿cuándo jugará Independiente Rivadavia la final de la Copa Argentina?

Independiente Rivadavia está a sólo un paso de escribir una de las páginas más gloriosas de su centenaria historia. Es que, luego de dar la sorpresa y eliminar por penales a River en la semifinal de la Copa Argentina 2025, la Lepra quedó a un partido de obtener su primer título desde que forma parte de la elite del fútbol nacional.

Con la expectativa de sus hinchas por las nubes, todas las miradas del equipo dirigido por Alfredo Berti se dirigían a la organización de la competición para conocer cuándo disputarán el encuentro definitivo, donde dirimirá al campeón con Argentinos Juniors, que eliminó en la otra llave a Belgrano de Córdoba.

Finalmente, este lunes las dudas en torno a la gran final comenzaron a disiparse. Si bien todavía no hay sede confirmada, la AFA comunicó que el partido se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre, con horario todavía por definirse.

#CopaArgentina 🏆 La final entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre (horario y estadio a confirmar). pic.twitter.com/KBsGmrEmj2 — AFA (@afa) October 27, 2025

Por lo pronto, antes de la final, la Lepra deberá enfrentar este sábado a Aldosivi en Mar del Plata, donde se jugará sus últimas cartas para mantener una mínima esperanza de clasificar a playoffs del torneo Clausura 2025. Cabe recalcar que los dirigidos por Alfredo Berti integran la zona “A” y, debido a su andar irregular en la competición, necesitan prácticamente de un milagro para clasificar a la siguiente instancia.