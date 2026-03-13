Confirmado: a cuánto suben las jubilaciones tras la inflación de febrero

Tras la publicación del dato de inflación de febrero, ya se puede calcular cuál será el próximo aumento que recibirán los jubilados y pensionados en Argentina. El ajuste impactará en los haberes que paga ANSES y también alcanzará a distintas asignaciones sociales, ya que el sistema de movilidad actual se basa en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

La inflación de febrero fue del 2,9% y ese porcentaje será el que se aplicará en abril para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones. Desde el cambio en la fórmula de movilidad, los haberes previsionales se ajustan todos los meses según el dato de inflación informado por el INDEC.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $380.319,31. En el caso de los beneficiarios que reciben el bono extraordinario que otorga el Gobierno nacional, el ingreso total podría alcanzar los $450.319,31 al sumar el refuerzo de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

El aumento también impactará en otras prestaciones que paga ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares, que se actualizan con el mismo porcentaje de inflación.

Los haberes de abril, según la fórmula de movilidad del DNU 274/24, quedarán así: