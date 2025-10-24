Confirmada la tercera temporada de Envidiosa en Netflix

La exitosa comedia argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani y creada por Adrián Suar, regresará con su tercera temporada el 19 de noviembre de 2025. La serie ha cautivado al público con la historia de Vicky, una mujer que, tras superar una ruptura amorosa, enfrenta los desafíos de la maternidad y la carrera profesional.

En esta nueva entrega, Vicky se encuentra en una etapa de estabilidad en su relación con Matías y ha alcanzado su sueño de graduarse como arquitecta. Sin embargo, nuevas inseguridades surgen, llevándola a cuestionar su vida personal y profesional. La trama explora temas como la convivencia, los celos y el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

La tercera temporada constará de 10 episodios de 30 minutos cada uno. El equipo creativo incluye a Carolina Aguirre como guionista y Daniel Barone como director. La producción ejecutiva está a cargo de Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli y Agustín Sacanell, con la producción general de Preludio y Kapow.

El elenco principal cuenta nuevamente con Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Además, se suman al reparto María Abadi, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. Entre las participaciones especiales se encuentran Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

La serie ha sido un fenómeno desde su estreno, logrando el primer puesto en el top 10 semanal de Netflix en varios países de América Latina y alcanzando el octavo lugar en el ranking global de series de habla no inglesa. Con esta nueva temporada, Envidiosa promete seguir conquistando al público con su mezcla de comedia y drama.