Conectividad inteligente: cuatro empresas se presentaron a la licitación

El gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema y al subsecretario de Transporte, Luis Borrego, encabezó la apertura de sobres correspondiente a la segunda etapa del sistema de semáforos inteligentes, destinada a ampliar y modernizar intersecciones del Área Metropolitana. En esta oportunidad, se presentaron cuatro propuestas para llevar adelante la obra.

En esta nueva etapa, el Gobierno prevé la modernización e integración de 217 intersecciones semaforizadas en el Área Metropolitana, abarcando los departamentos de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú.

La licitación contempla la provisión e instalación de controladores electrónicos, la incorporación de tecnología de control adaptativo y su vinculación con el Centro de Gestión de Movilidad. Este sistema permitirá optimizar la coordinación semafórica, gestionar de manera remota la red y priorizar la circulación del transporte público.

La primera etapa del sistema incluyó 18 intersecciones en corredores estratégicos de la ciudad, donde se implementó la infraestructura inicial y se puso en funcionamiento el sistema de gestión centralizada. Con este nuevo llamado a licitación, el Gobierno avanza en mejorar la gestión de la movilidad en el Área Metropolitana, garantizar mayor fluidez del tránsito —especialmente del transporte público de pasajeros—, disminuir los tiempos de viaje y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

Luego de la apertura de sobres, el gobernador explicó que esta obra “tiene por objeto continuar, que es la segunda etapa, y establecer ondas verdes de tránsito que generen los beneficios” vinculados a una mayor fluidez vehicular.

El mandatario aseguró que los resultados de estas políticas ya son visibles y remarcó que “es sorprendente cómo de norte a sur o de este a oeste de la Ciudad se puede transitar en breves minutos”, al tiempo que consideró que, con la incorporación de nuevas obras y tecnologías, se logrará una mayor fluidez en el tránsito.

Para cerrar, puso en valor la magnitud de la licitación en marcha, al indicar que se trata de una de las más relevantes por su nivel de inversión, superior a los 6.000 millones de pesos, y explicó que “creemos que es una inversión muy relevante con presupuesto propio de la provincia”. También convocó a los municipios a colaborar en el mantenimiento futuro de la infraestructura, en el marco del ordenamiento territorial y la autonomía municipal.

Segunda etapa

Serán 217 intersecciones de Ciudad y Godoy Cruz:

Eje 1: José V. Zapata – Colón – Arístides Villanueva, de Costanera a Boulogne Sur Mer.

Eje 2: Salta, de Alem a Maipú.

Eje 3: Rioja, de Beltrán a Barraquero.

Eje 4: Patricias Mendocinas, de Godoy Cruz a Pedro Molina.

Eje 5: Chile, de San Lorenzo a Godoy Cruz.

Eje 6: Buenos Aires – Necochea, de Costanera a Perú.

Eje 7: Gutiérrez – Lavalle, de Perú a Costanera.

Eje 8: Paso de los Andes, de Andrade a Fader.

Eje 10: Sobremonte – Pedro Molina – Rondeau, de Boulogne Sur Mer a Costanera.

Eje 11: Morón – Peltier – Pueyrredón, de Costanera a Boulogne Sur Mer.

Eje 12: Emilio Civit, de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas.

Eje 13: Godoy Cruz, de Perú a San Martín.

Eje 14: San Martín, de Godoy Cruz a Mosconi.

Eje 15: Corredor del Oeste.

Eje 16: Paso de los Andes – Joaquín V. González, de Santiago del Estero a Pedro Benegas.

Eje 17: San Martín, de Yrigoyen – Brasil a José Ingenieros.

Eje 18: Sarmiento – Tiburcio Benegas, de Cervantes (Puente Olive) a Joaquín V. González.