Conectados por Mendoza Futura: San Carlos vivió la primera muestra del año

En el Centro Cívico de La Consulta se realizó la muestra del primer semestre de Conectados por Mendoza Futura, donde más de 200 estudiantes de nivel secundario de todo el Valle de Uco exhibieron los conocimientos, habilidades y proyectos desarrollados durante la primera etapa del ciclo 2026.

Conectados por Mendoza Futura es un programa del Gobierno de Mendoza, impulsado por el Ministerio de Producción en articulación con la Dirección General de Escuelas (DGE), que busca desarrollar competencias vinculadas al desarrollo tecnológico, la biotecnología, la robótica, la producción audiovisual, el turismo y la logística, preparando a los jóvenes para los desafíos del mundo laboral y productivo.

La propuesta está destinada a estudiantes de entre 14 y 18 años y se desarrolla en los 18 departamentos de la provincia. En San Carlos, el programa cuenta con sedes en Eugenio Bustos, La Consulta y Pareditas, garantizando el acceso a capacitaciones innovadoras que fortalecen las habilidades de los jóvenes y amplían sus oportunidades de formación.

La muestra permitió compartir los proyectos elaborados durante el primer semestre, reflejando el compromiso de estudiantes, docentes y equipos de trabajo con una propuesta educativa que promueve la creatividad, la innovación y el aprendizaje basado en la práctica.