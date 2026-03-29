Conducía ebrio en Godoy Cruz y atropelló a dos menores: quintuplicaba el límite permitido de alcohol en sangre

Un conductor de 44 años fue aprehendido este sábado en Godoy Cruz luego de atropellar a dos menores de edad. Al practicársele el dosaje de alcohol, este arrojó como resultado de 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, cinco veces más de lo permitido.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba, del barrio Los Barrancos 2 de Godoy Cruz. Tras un llamado telefónico que advertía del accidente, personal policial se dirigió al lugar, donde constató que un Volkswagen Gol había embestido a dos menores, de 5 y 14 años.

Ante esta situación, los uniformados le realizaron al conductor el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, el cual determinó que el hombre circulaba con 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Debido a esto, el sujeto fue aprehendido y se procedió a la retención del vehículo.

El estado de salud de los menores

Cabe destacar que la niña de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos, por lo que debió ser trasladada al hospital Notti, donde quedó internada.

Por su parte, el menor de 14 años fue llevado por familiares a un hospital, donde recibió asistencia por lesiones leves.