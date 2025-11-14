Search
Conducía alcoholizado por la Ruta 40 y terminó detenido en San Carlos

Efectivos de la Policía lograron detener a una persona que conducía de manera peligrosa por el departamento

En la madrugada de este viernes, media hora pasada de las 00, una persona fue detenida en la Rotonda de la Bandera en el departamento de San Carlos.

Según informaron, el mismo estaba viajando en un Chevrolet Prisma Blanco por la Ruta 40, cuando fue detenido en un control en la reconocida Rotonda de la Bandera.

Situación en la que el conductor fue sometido a una prueba de dosaje, la cual dio positivo con más del doble de lo permitido. Y es que, dio 1,28 gramos de alcohol en sangre. Además, no presentó ninguna documentación del vehículo.

Por lo que la persona terminó detenida y el auto retenido.

san carlosalcoholizado

