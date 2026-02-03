Condenaron al ex juez Walter Bento por corrupción: sólo resta definir la pena

Este martes, en un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza declaró al exjuez Walter Bento culpable por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El exjuez federal, que ya lleva dos años detenido, continuará preso en el Complejo Penitenciario Federal de Cacheuta a la espera de la audiencia de cesura, donde se fijará la pena, que sería de entre 5 y 50 años de prisión

Cabe destacar que el veredicto fue dictado de manera unánime por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, luego de un cuarto intermedio iniciado por la mañana tras las últimas palabras de los acusados. En ese marco, pasadas las 14:30 horas, el tribunal retomó el debate y dio a conocer la responsabilidad penal de los implicados, con Bento como actor principal.

Durante la lectura del fallo, la presidenta del Tribunal, Gretel Diamante, sostuvo que el caso Bento constituye “una expresión paradigmática de corrupción judicial” y subrayó que se trató de un proceso de especial complejidad por tener como acusado a un colega. “No se trata de un proceso por delitos comunes, sino de un juicio que interpela al funcionamiento de las instituciones. El Poder Judicial no está por encima de la ley”, aseguró la magistrada.

Walter Bento permanecerá detenido en Cacheuta a la espera de conocer qué pena le corresponde.

De este modo, el tribunal dio por hecho que Bento lideró una organización ilícita dedicada al cobro de millonarias coimas para otorgar beneficios judiciales a personas privadas de la libertad, como arrestos domiciliarios o excarcelaciones. La investigación -iniciada en 2021- concluyó que el exjuez ocupó una “posición nodal” dentro del esquema y que incluso aprovechó su experiencia como magistrado para ejecutar las maniobras delictivas.

En relación con el lavado de activos, las juezas consideraron probado que existió un entramado familiar destinado a incorporar al circuito legal dinero proveniente de los sobornos. En ese sentido, se detalló el uso de “donaciones” y la dispersión de bienes a nombre de familiares, incluidos sus hijos Luciano y Nahuel, así como el rol de Marta Boiza. El tribunal también señaló que se utilizó como prestanombre a un hijo con discapacidad para registrar bienes.

Previo al fallo, el tribunal había rechazado las impugnaciones planteadas por las defensas, aunque hizo lugar a la prescripción de algunas causas menores.

Ahora, tras este fallo parcial, se realizará de manera inmediata la audiencia de cesura para determinar la pena que le corresponderá al exjuez y al resto de los condenados, lo que pondrá fin a una de las causas de corrupción más mediáticas de la historia reciente de Mendoza.