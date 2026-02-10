Condenaron al clan Sena por el asesinato de Cecilia Strzyzowski

La jueza Dolly Fernández comunicó este martes la sentencia contra el Clan Sena, hallado culpable del asesinato de Cecilia Strzyzowski ocurrido el 2 de junio de 2023 en la ciudad chaqueña de Resistencia.

Las penas impuestas a los involucrados son contundentes. César Sena recibió una prisión perpetua por ser el autor del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, calificado como femicidio.

En tanto, su padre, Emerenciano Sena, y su madre, Marcela Acuña, también fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados partícipes necesarios del crimen, lo que refuerza la gravedad de su implicación en el caso.

Además, se impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión a Gustavo Obregón por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana Cecilia González recibió cinco años de cárcel por encubrimiento simple. Por su parte, Gustavo Melgarejo fue sentenciado a dos años y diez meses por el mismo delito.

Este caso ha tenido un fuerte impacto en la sociedad, generando un amplio debate sobre la violencia de género y la necesidad de medidas más efectivas para prevenir estos crímenes. La sentencia es un paso importante en la búsqueda de justicia para Cecilia Strzyzowski y su familia, quienes han estado en el centro de esta trágica historia desde el inicio de la investigación.