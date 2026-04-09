Condenaron al asesino de la mujer asesinada a la salida de un boliche en Guaymallén: qué pena recibió

Tres meses después del crimen de Cynthia Landi, la Justicia de Mendoza condenó este miércoles a Benjamín Alaniz, el colectivero que confesó haber efectuado el disparo que terminó con la vida de la mujer en Guaymallén.

Tras la confesión del asesino, el proceso se resolvió mediante un juicio abreviado. En ese marco, hubo un acuerdo entre la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, y el abogado defensor Gabriel Nievas. Así, la jueza Eleonora Arenas sentenció a Alaniz a cumplir una pena de 10 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Pese a la condena que recibió el colectivero, cabe destacar que la investigación no está cerrada, ya que la Justicia todavía analiza la situación procesal de otro implicado, cuya posible participación en el hecho aún se encuentra bajo evaluación.

El crimen de Cynthia Landi

Cabe recordar que el incidente ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 4 de enero, cuando varios hombres discutían por el pago del estacionamiento a la salida de un local nocturno ubicado en Dorrego, Guaymallén.

Ante esto, los cuidacoches se refugiaron en el domicilio de Cinthia Romina Rodríguez Landi, mientras que los individuos con los que habían mantenido la pelea pasaron frente a la vivienda a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco, desde el cual efectuaron cinco disparos, uno de los cuales le impactó a la mujer en la axila.

De acuerdo con la investigación, la víctima no tenía participación en el conflicto. Si bien era familiar de algunos de los involucrados, no formaba parte de la disputa que se desató en la cuadra donde residía.

En la causa hubo cinco detenidos, pero fue Alaniz, un colectivero de 25 años, quien finalmente admitió su responsabilidad. El acusado permaneció prófugo durante aproximadamente un mes hasta que se entregó y declaró ante la Justicia.