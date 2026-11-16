La Justicia de Mendoza condenó al Hospital Luis Lagomaggiore a pagar una indemnización de $195 millones, más intereses, por un caso de mala praxis ocurrido en septiembre de 2019. La paciente, que entonces tenía 23 años, había sido sometida a una cesárea de urgencia y, días después de recibir el alta, regresó al establecimiento con fiebre, dolor y síntomas de una infección que evolucionó hasta convertirse en una gangrena de Fournier. La gravedad del cuadro obligó a los médicos a extirparle el útero y los ovarios, lo que le provocó la pérdida definitiva de su capacidad reproductiva.

El fallo fue dictado por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, que revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda. Los magistrados consideraron que el hospital no pudo acreditar que hubiera brindado a la mujer las indicaciones necesarias sobre higiene y cuidados durante el puerperio, es decir, el período posterior al parto. Además, detectaron irregularidades en la documentación médica: inicialmente se entregó una historia clínica de 116 fojas, pese a que el expediente completo contaba con más de 230 páginas distribuidas en tres tomos. Para la Cámara, la falta de información preventiva y las omisiones documentales constituyeron incumplimientos en la atención de la paciente y configuraron una falta de servicio. La sentencia también advirtió que la vulneración del deber de información en ese contexto podía constituir una forma de violencia obstétrica.

En cuanto a los montos, $175 millones fueron reconocidos a la mujer, de los cuales $115 millones corresponden a incapacidad sobreviniente y $60 millones a daño moral. Para establecer la indemnización, se tuvieron en cuenta las consecuencias físicas y psicológicas de las intervenciones, la menopausia prematura y la imposibilidad de volver a tener hijos. También se contempló el impacto que las prolongadas internaciones tuvieron en los primeros meses de vida de su hija. Por su parte, su pareja recibirá otros $20 millones por las consecuencias del episodio sobre el proyecto familiar que compartían, incluida la posibilidad de tener más hijos.

Por último, la Cámara descartó la responsabilidad de la Provincia de Mendoza por la atención que la mujer había recibido durante el embarazo en el Centro de Salud N° 17 de Las Heras, ya que las pericias no encontraron una relación causal entre aquella infección urinaria y las complicaciones posteriores. La resolución todavía puede ser apelada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por lo que la condena aún no se encuentra firme.