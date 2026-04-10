Condenaron a un ex dirigente de Independiente Rivadavia por extorsionar a un narco

La escena judicial terminó de cerrar una de las tramas más complejas y opacas que tuvo Mendoza en los últimos años: un caso que empezó como un secuestro extorsivo con ribetes narco, atravesó hipótesis de autosecuestro y terminó con un dirigente, barras y otros delincuentes condenados por una maniobra de extorsión agravada.

El Tribunal Oral Federal N°1 dictó sentencia este jueves y puso nombres y penas a los responsables. El ex dirigente de Independiente Rivadavia Leonardo Ernesto López (49) fue condenado a 9 años de prisión como autor del delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, además de una inhabilitación de 12 años (está con prisión domiciliaria por problemas de salud).

Junto a él, Cristian Damián “Nano” Jofré Montenegro (40) -ex jefe de la barra brava de la Lepra-, Gabriel Obredor Rojas ( 30) y Carlos Guillermo Carrizo (45) recibieron penas de 5 años de cárcel como partícipes secundarios.

En tanto, Edgardo Javier Corvalán Fernández (32) fue sentenciado a 5 años y seis meses de prisión, con multa incluida, por su rol dentro de la estructura. El fallo también ordenó el decomiso de una Renault Kangoo y del dinero secuestrado, además de imponer las costas del proceso a todos los hallados culpables.

La causa se inició el 14 de febrero del 2024, cuando una mujer denunció que su pareja había sido secuestrada en Lavalle. Desde el primer momento, el expediente mostró un entramado que excedía un hecho común.

La supuesta víctima era Nalver Nieves López, un ciudadano boliviano conocido como “Piturra”, que en Mendoza vivía bajo una identidad falsa: César Samuel Torrez.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, avanzó con el trabajo de la División Antisecuestros y Escuchas Telefónicas de Investigaciones de Mendoza. Las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo utilizado en el hecho: una Renault Kangoo. Ese elemento condujo a López, quien fue detenido pocos días después.

Ex jefe de la barra brava de Independiente Rivadavia, con antecedentes y pasado carcelario, también era hermano de Omar “Camel” Jofré, asesinado en 2019 a la salida del boliche La Guanaca, en un episodio atravesado por disputas internas de la hinchada y conflictos ligados al narcomenudeo.

Pese a la magnitud de la causa, el juicio oral fue breve. Comenzó esta semana y, en apenas dos jornadas, los imputados reconocieron su participación en la extorsión, lo que permitió simplificar el proceso. No se trató de un juicio abreviado. Pero esa definición fue clave para el encuadre legal: el caso dejó atrás la figura de secuestro extorsivo y terminó con condenas por extorsión agravada.