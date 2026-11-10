Condenaron a seis años de prisión en Estados Unidos a Fred Machado, financista de José Luis Espert

El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado, conocido por haber sido señalado como financista del exdiputado libertario José Luis Espert, fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que el acusado había negociado con la Fiscalía luego de su extradición, en noviembre de 2025.

La condena contempla dos penas de 72 meses de prisión, una por cada delito, que deberán cumplirse en simultáneo. Por ese motivo, el tiempo total de cárcel será de seis años y no de doce. Además, el magistrado estableció otros tres años de libertad supervisada una vez que Machado salga de prisión.

Pese a esto, su entorno sostiene que podría recuperar la libertad antes de lo previsto. Según esa interpretación, se le computaría el período que permaneció detenido en Argentina, desde abril de 2021 hasta su extradición a Estados Unidos, lo que podría representar un descuento de aproximadamente cuatro años y medio.

La resolución llegó después de que Machado modificara su estrategia judicial. En mayo pasado, el empresario reconoció su responsabilidad por los delitos económicos a cambio de que la Fiscalía retirara la acusación por narcotráfico internacional, que contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.

La investigación de la Justicia de Estados Unidos reconstruyó un esquema de inversiones fraudulentas mediante operaciones de compraventa de aeronaves y movimientos de fondos entre distintas sociedades. Uno de los episodios incorporados al expediente involucró un depósito reembolsable de US$5 millones por un avión de Air India. De ese monto, US$550.000 fueron transferidos a cuentas de Machado para otros fines.

El juez también postergó por 90 días la definición sobre la restitución económica que deberá afrontar el empresario para resarcir a las víctimas. Para tratar ese punto fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027.

Por qué Espert quedó vinculado con Fred Machado

En el expediente estadounidense figura una transferencia de US$200.000 al exdiputado José Luis Espert, registrada en enero de 2020 y vinculada a una aeronave utilizada por el empresario.

Espert sostuvo que ese dinero correspondía a un contrato de consultoría por un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala, que no llegó a concretarse por la pandemia. En octubre pasado fue procesado en Argentina por presunto lavado de activos a raíz de esos fondos. Apeló la decisión y negó haber cometido un delito.

El exdiputado también reconoció que Machado le facilitó aeronaves para sus actividades políticas y la presentación de su libro. En una entrevista radial de octubre de 2025, afirmó que realizó 35 vuelos -unos 17 viajes de ida y vuelta- y sostuvo que había confiado en el empresario sin conocer sus antecedentes delictivos.