Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños y adolescentes

Un tribunal del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ordenó a Meta pagar US$567 millones por los daños causados a niños y adolescentes a través de sus plataformas. La sentencia también obliga a la compañía propietaria de Instagram y Facebook a implementar una serie de cambios destinados a reforzar la protección de los usuarios más jóvenes.
El juez Bryan Biedscheid consideró que la compañía creó una “molestia pública” a través del diseño y funcionamiento de sus plataformas y determinó que deberá tomar medidas concretas para reducir los riesgos a los que están expuestos los menores.
La resolución se conoció este jueves y forma parte de un proceso judicial que Meta ya había perdido en una primera instancia en marzo.
Qué cambiará en Instagram y Facebook
La decisión judicial no se limita a la indemnización económica. El tribunal estableció una serie de medidas que Meta deberá implementar para proteger a niños y adolescentes.
Entre ellas aparecen límites al tiempo de uso de Facebook e Instagram para los adolescentes, además de restricciones sobre las notificaciones que reciben los menores.
También deberán implementarse controles más estrictos sobre el contacto de adultos con menores dentro de las plataformas y nuevas salvaguardias para los chatbots que utilizan inteligencia artificial.
A esto se suma un refuerzo en la revisión de las denuncias relacionadas con situaciones de abuso sexual infantil.
Meta ya había recibido otra millonaria sanción
El fallo corresponde a la segunda etapa de un juicio que la compañía perdió en marzo.
Durante la primera fase, un jurado había ordenado a Meta pagar US$375 millones en sanciones civiles, luego de considerar que infringió las leyes de protección al consumidor de Nuevo México al tergiversar la seguridad de Facebook e Instagram para los niños.
Con la nueva resolución por US$567 millones, las sanciones económicas contra la compañía en este caso ascienden a US$942 millones.
Parte de los fondos de esta última condena será destinada a servicios de tratamiento y programas de prevención vinculados con la salud mental de niños y adolescentes.
Meta apelará la sentencia
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la decisión y aseguró que representa una victoria para las familias preocupadas por los efectos que pueden generar las redes sociales sobre sus hijos.
Meta, en cambio, rechazó el fallo y anunció que presentará una apelación.
La empresa sostuvo que mantiene su compromiso con la protección de los adolescentes en internet y cuestionó las acusaciones formuladas durante el proceso judicial.
La sentencia se conoce en medio de una creciente discusión sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes y la responsabilidad de las grandes compañías tecnológicas sobre el diseño de sus plataformas.
El caso de Nuevo México podría convertirse, además, en un antecedente para otras demandas que Meta enfrenta en Estados Unidos por los posibles efectos de Facebook e Instagram sobre los usuarios menores de edad.