Condenaron a dos exfuncionarios de Mendoza por emitir facturas truchas: pagarán multas millonarias

En un fallo que vuelve a poner bajo la lupa la gestión pública, la Justicia de Mendoza condenó este martes a dos exfuncionarios de la Dirección de Ganadería por un sistema de facturación fraudulenta (durante la administración del exgobernador Francisco Paco Pérez). La causa, iniciada en agosto de 2025, comprobó un circuito de rendición de cuentas con documentación apócrifa.

La investigación determinó que se realizaron 56 operaciones fraudulentas para justificar gastos estatales por servicios inexistentes (lo que configuró el delito de malversación de caudales públicos). El esquema funcionaba dentro del circuito administrativo del organismo, donde se validaban facturas y se emitían pagos sin respaldo real.

Imagen ilustrativa.

El exdirector de Ganadería, Juan Manuel Tejada, recibió la sanción más severa: deberá pagar una multa de 80 millones de pesos y quedó inhabilitado por siete años para ejercer cargos públicos (tras comprobarse su rol central en la maniobra). Por su parte, Javier Romo, quien se desempeñaba en el área de compras, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar funciones estatales.

En la causa también estaban implicados otros dos exagentes (vinculados al área administrativa donde se gestionaban cheques y facturas), quienes formaban parte del circuito investigado. Durante el juicio, la fiscal Laura Rousselle impulsó una actualización del monto del perjuicio económico (teniendo en cuenta la inflación y el tiempo transcurrido), lo que resultó clave para dimensionar la sanción aplicada.

El fallo impacta directamente sobre los últimos años de la gestión que finalizó en 2015 y vuelve a exponer irregularidades en el manejo de fondos públicos en la provincia, dejando además un antecedente judicial fuerte en materia de control y transparencia estatal.