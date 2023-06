Ricardo Daniel Carias, más reconocido como La Tota Santillán quién es productor televisivo, fue condenado a cinco años y medio de prisión, este viernes por violencia de género contra Sol Fiasche, su expareja.

La sentencia fue dictada luego de que Fiasche denunciara que fue víctima de golpes y amenazas de muerte en diversos episodios. Además de intimidaciones hacia una empleada suya y su exsuegro.

Después de conocer el fallo, La Tota Santillán rompió el silencio en el programa de América, «A la tarde», donde afirmó: «Yo no amenacé a nadie de muerte. No hubo ninguna arma de fuego. En la denuncia dice una tijera . Quiero aclarar que en mi casa hay cámaras y la querella no las aportó a la Justicia». Continuó diciendo: «Estoy con la Justicia, estoy con Dios. Aceptaré lo que decida la Justicia».

Visiblemente afectada, Carias expresó su dolor por la situación: «Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y no podía creer este calvario que estoy viviendo desde hace tiempo». Además, reconoció sus arrepentimientos: «Me arrepiento de todo. El padre de mi expareja nunca quiso que esta relación existiera. Nunca quiso que yo fuera la pareja de Sol».

Con respecto a los hechos de violencia, La Tota Santillán afirmó: «Tenía discusiones con la madre de mis hijas, pero nunca le levanté la mano. Imagínate que ella pesa 55 kilos y yo peso 150».

Los fundamentos del fallo, que podrían mantener al acusado tras las rejas, serán dados a conocer el próximo 16 de junio, según adelantó el juez Alejandro Noceti Achával, representante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7.

Ante esta situación, La Tota Santillán declaró: «El doctor (Juan Pablo Merlo) lo está diciendo, las pruebas no están fundamentadas. Serán fundamentadas el 16 de junio».