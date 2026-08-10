Con Victoria Gauna, las Gigantes se quedaron otra vez con el Sudamericano de básquet

La selección argentina de básquet femenino escribió otro capítulo inolvidable en su historia al consagrarse campeona del Sudamericano Femenino de Básquet 2026. En una final muy peleada disputada en el Espacio DAM de Zárate, Las Gigantes vencieron a Venezuela por 53 a 44, lograron el bicampeonato de forma invicta y levantaron el cuarto título sudamericano para el país (tras las conquistas de 1948, 2018 y 2024).

Aunque el inicio fue favorable a las caribeñas, el equipo nacional sacó a relucir su jerarquía para dar vuelta la historia y dominar el juego:

Primer cuarto (13-17): Venezuela arrancó más fina de cara al aro y se llevó el parcial inicial con una ventaja de cuatro puntos.

Venezuela arrancó más fina de cara al aro y se llevó el parcial inicial con una ventaja de cuatro puntos. Segundo cuarto: Argentina reaccionó, ajustó la marca y logró pasar al frente antes del descanso para no soltar más el liderazgo.

Argentina reaccionó, ajustó la marca y logró pasar al frente antes del descanso para no soltar más el liderazgo. Racha clave: Las dirigidas por Gregorio Martínez firmaron un parcial letal de 12-0, dominaron el trámite durante más de 27 minutos y sentenciaron el 53-44 definitivo.

Además del trofeo continental, tanto Argentina como Venezuela aseguraron su pasaje a la FIBA AmeriCup Femenino 2027. El podio del torneo lo completó Brasil, que venció a Colombia 61-48 por el tercer puesto.Aunque el inicio fue favorable a las caribeñas, el equipo nacional sacó a relucir su jerarquía para dar vuelta la historia y dominar el juego:

Primer cuarto (13-17): Venezuela arrancó más fina de cara al aro y se llevó el parcial inicial con una ventaja de cuatro puntos.

Venezuela arrancó más fina de cara al aro y se llevó el parcial inicial con una ventaja de cuatro puntos. Segundo cuarto: Argentina reaccionó, ajustó la marca y logró pasar al frente antes del descanso para no soltar más el liderazgo.

Argentina reaccionó, ajustó la marca y logró pasar al frente antes del descanso para no soltar más el liderazgo. Racha clave: Las dirigidas por Gregorio Martínez firmaron un parcial letal de 12-0, dominaron el trámite durante más de 27 minutos y sentenciaron el 53-44 definitivo.

Además del trofeo continental, tanto Argentina como Venezuela aseguraron su pasaje a la FIBA AmeriCup Femenino 2027. El podio del torneo lo completó Brasil, que venció a Colombia 61-48 por el tercer puesto.

El camino al título invicto con triunfos ante Colombia, Paraguay y Uruguay en fase de grupos, y una enorme victoria sobre Brasil en semis (72-66).