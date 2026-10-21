Con varios techos rotos: cómo afectó la tormenta del martes en el Valle de Uco

La provincia de Mendoza y gran parte del país vienen viviendo, hace semanas, las consecuencias del fenómeno del niño, pero la jornada que más golpeó a la comunidad fue la del martes 20 de octubre. Durante la tarde y noche de este día distintos puntos de la provincia sintieron una violenta tormenta que en muchos lugares estuvo acompañada de piedra.

Entre estos lugares, el Valle de Uco fue unos de los afectados, allí se contaron 12 novedades repartidas entre dos de los tres departamentos. Ya que, si bien lo pasaron, en la comuna de San Carlos no se registraron accidentes ni consecuencias notables.

Por otro lado, las comunidades de Tunuyán y Tupungato tuvieron varias dificultades. El primer de estos tuvo dos techos que se derrumbaron por la intensidad de la tormenta y la cantidad de agua que cayó, en el segundo caso las autoridades trabajaron en diez roturas de techos que causaron filtraciones hacía el interior de las edificaciones.

Situaciones que afortunadamente se podrán resolver durante un miércoles en el que el sol salió en gran parte del Valle de Uco.

Cómo les fue al resto de departamentos

Según informaron las autoridades de prevención y rescate del Ministerio de Seguridad, en toda la provincia se contabilizaron al menos 63 novedades. Siendo Guaymallén el más afectado con 17 de ellas, entre las que se contó con casas anegadas, desborde cloacales, ramas caídas, luminarias quemadas y más.

El segundo más afectado fue Godoy Cruz donde se confirmaron 11 situaciones consecuencia de las fuertes lluvias en el Gran Mendoza. Quedando apenas atrás Las Heras y Malargüe con 6 y 5 de estos eventos, entre los que se confirmaron casas anegadas y paredes derrumbadas.