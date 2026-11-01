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Con una sala llena: Tunuyán presentó su obra teatral en el Teatro Independencia

Un grupo de jóvenes artistas pudo representar a Tunuyán en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia.

Durante la noche del viernes 30, el elenco estable de la Municipalidad de Tunuyán viajó hasta la Ciudad de Mendoza para presentar su obra “Hércules, un musical en el Olimpo” en el escenario del Teatro Independencia.

Un evento muy especial que llegó tras el impulso del intendente Emir Andraos en su apoyo a la cultura y el trabajo que realizaron desde la Dirección de Cultura para crear una obra exitosa. Lo que permitió que el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, les abriera la puerta de este emblemático teatro.

Desde el municipio hablaron sobre esta experiencia: “Esta presentación tiene detrás diez años de propuestas teatrales municipales ininterrumpidas durante las vacaciones de invierno. Un camino de ensayos, aprendizaje y encuentros, donde nuestros artistas encuentran un espacio de formación y contención para desarrollarse”.

A eso sumaron: “Porque cuando se sostiene un espacio durante años, crecen sus artistas, se forman nuevos talentos y más familias pueden disfrutar del teatro. Llegar al Independencia es también fruto de esa construcción compartida”.

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