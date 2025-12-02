Search
Con una máxima de 30 grados: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 17 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles y jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 34 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 32 grados en una jornada mayormente soleada.

