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Con una máxima cercana a los 40 grados: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo muy caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 37 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 19 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 29 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto y con posibles lluvias.

El domingo la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

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