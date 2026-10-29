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Servicio meteorológico

Con una máxima cercana a los 30 grados: así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Comienza la segunda mitad de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma aumentará y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 27 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.

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